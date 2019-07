La Comunitat lidera las ayudas a cuidadores en el ámbito familiar

La Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) tiene una nueva advertencia en materia de dependencia. Esta vez, la protesta va dirigida a la prestación en el ámbito familiar, una ayuda que, desde julio de 2015, no ha parado de crecer en la Comunitat.

A fecha de 30 de junio, el 55,8 % de los beneficiarios valencianos (concretamente 47.661 personas) recibieron esta ayuda, según las últimas estadísticas publicadas por el Imserso. De este modo, el territorio valenciano se ha consolidado como la comunidad autónoma con mayor porcentaje de prestaciones de cuidadores en el ámbito familiar, convirtiéndose, además, en la ayuda más percibida en la Comunitat (ver tabla).

Aerte revindica que, al potenciar estas prestaciones, la conselleria está incumpliendo la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en dependencia, que recoge que las prestaciones profesionales tienen preferencia frente a las del ámbito familiar. Tal como asegura José María Toro, presidente de Aerte, «se están disminuyendo las listas de espera a costa de ofrecer ayudas 'low cost', ya que, al final, las familias se están haciendo cargo de sus dependientes a cambio de prestaciones que rondan los 300 euros». De este modo, advierte del riesgo de «crecer con atenciones mediocres que no suponen un auténtico apoyo a las personas y que no son fuentes de empleo», ya que no se cuenta con las personas formadas y cualificadas para ello.

Impulsar la ley de Dependencia

Helena Ferrando, secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, explica que el objetivo del Consell del Botànic es «respetar el derecho de la persona dependiente a elegir el recurso que mejor crea que se adapte a sus necesidades», «siempre y cuando», incide, «los profesionales consideren que la prestación elegida sea la adecuada».

«Se ha trabajado para impulsar la ley de la Dependencia, que había sido abandonada», así como también se ha «subvencionado el servicio de ayuda a domicilio o impulsado la figura del asistente personal, que no se había desarrollado prácticamente nada desde la entrada en vigor de la ley», afirma Ferrando. En cambio, esta es otra de las reivindicaciones de la patronal, quienes aseguran que «el empleo directo vinculado al Servicio de Atención a Domicilio (SAAD) que se genera es mucho menor que en otras comunidades, y esta es otra consecuencia de las atenciones de bajo coste y de la apuesta de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar».