Las ONG piden al tribunal que "no regale la rebaja de penas" a Blasco

La Coordinadora valenciana de organizaciones no gubernalmentales para el desarrollo (Cvongd) solicitó ayer al tribunal que juzgado el segundo caso Blasco que «no se conformen con una sentencia cómoda», sino que impongan una pena ejemplarizante, que no tenga en cuenta los acuerdos de conformidad alcanzados con la Fiscalía Anticorrupción. El letrado Raul Vidal hizo un pormenorizado informe final sobre las ayudas concendidas a las ONG pequeñas con y sin experiencia que la Fundación Hemisferio enredó en la presunta trama para desviar las ayudas.

La Cvongd, que ejerce la acusación popular, ha insistido en la idea de que Blasco y sus acólitos «funcionaban de forma organizada y coordinada como una banda criminal» para la que «la cooperación no era más que un negocio» porque «todo esto se hace por dinero», defendió el abogado Raul Vidal. Respecto a las conformidades alcanzadas por la Fiscalía Anticorrupción con los principales cabecillas, la defensa de la Cvongd ha pedido al tribunal de la sección quinta de la Audiencia que enjuicia los hechos que «no regale la rebaja de la pena, porque no podemos dar la imagen de que la justicia beneficia a los poderosos».

Respecto a los acusados, durante la trigésimo sesión del juicio pudieron exponer sus conclusiones finales los letrados de Blasco, Augusto Tauroni y Marc Llinares, los tres con conformidades pactadas con la Fiscalía Anticorrupción, a la que no escatimaron críticas por los cambios introducidos en los acuerdos.

El letrado de Blasco, Javier Boix, defendió la aplicación de las atenuantes en el acuerdo con Anticorrupción, que permite rebajar de 16 a tres años y medio la pena de cárcel, por la entrega de varias propiedades y el embargo parcial de su pensión, además de la confesión de los hechos. «El que da lo que tiene no está obligado a más», defendió. Pese a admitir los hechos, Boix plantea al tribunal tres cuestiones previas relevantes: el juicio es «causa juzgada» porque son los mismos hechos del primer; la responsabilidad civil por el desvío de las ayudas no puede decidirla la Audiencia de València porque «el tribunal de cuentas tiene prioridad, exclusividad y preferencia en la validación de la responsabilidad económica» como se acordó en el anterior juicio; por último, Boix alega vulneración de derechos por la división «perversa en piezas separadas» de la causa.

José Vicente Gómez Tejedor, abogado del empresario Augusto Tauroni, recordó que el Supremo ya advirtió en la sentencia sobre la primera pieza que las penas totales por esta causa «no pueden superar los ocho años, ya que los delitos deberían haberse tratado como continuados, por lo que ahora no se provocar una exasperación al solicitar 21 años de cárcel nuestros levantiscos oponentes procesales». Gómez Tejedor también incidió en el nudo gordiano de la causa: la cantidad defraudada que, a su juicio, la Generalitat no ha demostrado porque no ha cerrado los expedientes. «Si no hay perjuicio económico no hay malversación ni prevaricación» por lo que pidió a la sala que aplique la misma decisión que adoptó para archivar la causa de la F-1.

Por último, José Calatayud, abogado de Marc Llinares, acusó a la Fiscalía Anticorrupción de haber perpetrado una traición por cambiar los términos del acuerdo y solicitar penas más elevadas que las pactadas con los acusados.