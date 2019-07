El pleno de Xirivella exige que se paralice la expulsión de la vecina hondureña

Con los votos favorables de los grupos municipales del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, el pleno de Xirivella aprobó este jueves por la noche la moción, presentada por las dos últimas formaciones, que pedía la paralización inmediata de la expulsión de la joven hondureña detenida por la Policía Nacional en Xirivella cuando, el pasado 3 de mayo, iba a presentar una denuncia en la comisaría de la localidad. La formación Ciudadanos se abstuvo y el Partido Popular votó en contra.

La moción, que recoge las demandas de Valencia Acoge, también pide que en ningún caso sean incoados expedientes de expulsión contra las personas que acudan a presentar una denuncia así como los cambios legales necesarios para que estos hechos no se puedan repetir.

A la sesión asistieron representantes de algunas de las entidades de Xirivella que desde el primer momento se solidarizaron con la joven hondureña y se sumaron a la campaña "#ParemosSuExpulsión". Estos colectivos son HOAC, las secciones sindicales de CCOO y UGT del Ayuntamiento, la Plataforma por los Servicios Públicos de Xirivella, la Federación de Asociaciones Vecinales de Xirivella y varios colectivos feministas de Xirivella.

«Nos habría gustado no haber tenido que presentar la moción, pero estamos contentos de que finalmente se haya aprobado. Xirivella tiene que ser siempre ejemplo de pueblo acogedor y tolerante y no podíamos pasar por alto unos hechos tan lamentables que ponen en peligro persones tan vulnerables como las mujeres jóvenes migrantes», explica Ricard Barberà, portavoz de Compromís per Xirivella.