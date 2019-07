Los últimos avances en control de plagas se abordan en un congreso en València

Un total de 465 especialistas internacionales asisten la próxima semana a dos encuentros internacionales que organiza la Universitat de València (UV) para presentar los últimos avances a nivel mundial en control biológico de plagas mediante el uso de microorganismos, la protección de insectos beneficiosos, como las abejas, y el cuidado de cultivos también con microorganismos.

El congreso "SIP/IOBC", que se celebrará desde el lunes en el Palacio de Congresos de València, también abordará el último descubrimiento para proteger los cultivos del ataque de insectos, un hallazgo que ha "revolucionado" la agricultura mundial, destaca la institución académica en un comunicado.

Se trata de un encuentro en el que coinciden dos citas importantes que, por primera vez, se realizan en València: la 52nd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology (SIP) y la 17th Meeting of the IOBC-WPRS.

La programación incluye la presentación de "el espectacular descubrimiento de los últimos años en este campo": las proteínas responsables de la acción insecticida de Bacillus thuringiensis.

Los genes de esta bacteria han podido ser transferidos a planta y han dado lugar a los cultivos conocidos como "cultivos Bt", protegidos frente al ataque de insectos. Esta tecnología ha "revolucionado" la agricultura en todo el mundo en su vertiente de la protección de cultivos.

Del lunes, 29 de julio, al jueves, 1 de agosto, València acoge estas reuniones organizadas por los catedráticos de la Facultat de Ciències Biològiques de la UV Juan Ferré y Baltasar Escriche, que forman parte del grupo de Control Biotecnológico de Plagas del Instituto Universitario ERI de la Universitat de València, un grupo con una posición "muy destacada a nivel mundial" en su área.

Al foro, gestionado por la fundación Adeit de la UV, asistirán un total de 465 especialistas de ámbitos como la entomología, la biología marina, la patología de invertebrados, la bioquímica, la biotecnología o la química, entre otros campos.