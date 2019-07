Compromís exige el acuerdo por el que se pagó la deuda histórica de Andalucía

El síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha solicitado documentación al gobierno sobre los acuerdos alcanzados con la Junta de Andalucía por los que se reguló el pago de la deuda histórica de la administración central con esta autonomía. Ferri destaca que lo que ahora mismo «parece una quimera para algunos, es una cuestión que se ha llevado a cabo no hace mucho en España y que debe producirse también para los valencianos», señala.

«Es por eso que queremos conocer todos los expedientes sobre esa negociación que culminó con el pago de la deuda histórica andaluza» detalla el Síndic de Compromís para quien si Andalucía logró la regularización de la deuda en 2010, es que existe «un camino que lleva al pago de la deuda histórica» y los valencianos también lo quieren recorrer. La coalición ha pedido los textos completos de los pactos entre el gobierno de España y la comunidad andaluza para regularizar la deuda histórica andaluza. También las actas de las reuniones de las comisiones mixtas entre estas dos administraciones, en las que se trataron las asignaciones complementarias como fuente de financiación excepcional de Andalucía.

Ferri explica que los valencianos piden regularizar la deuda histórica que les ha generado «décadas de infrafinanciación, una cuestión que, junto con la adopción de un modelo de financiación justo, no está siendo atendida por los diferentes gobiernos centrales». Reivindica que los valencianos no quieren ser más que nadie, pero tampoco menos, y por eso pide que, además de que se corrija inmediatamente el sistema de financiación, se inicien los mecanismos para que la C. Valenciana deje de estar lastrada por una deuda histórica generada «por el maltrato sistemático de la financiación insuficiente durante décadas».