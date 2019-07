La Escuela de Arte y Superior de Diseño de València, a la vanguardia en calidad

La Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de València se ha convertido en el primer centro superior de enseñanzas artísticas público y privado de España en implantar en todos los títulos que imparte un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SAIC) autorizado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). «Esto es un reconocimiento que garantiza la calidad de los estudios que imparte la EASD y de sus procedimientos internos», destacan fuentes de esta escuela que cuenta con 2.000 alumnos y alrededor de 150 profesores.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que engloba a universidades y EASD, fija que todos los centros deben contar con Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SAIC). La Aneca, como organismo externo certificador de la calidad, ha implantado el sistema Audit con el fin de promover el desarrollo e implantación de sistemas de garantía internos de calidad dentro de los centros de enseñanza españoles.

Audit se divide en dos fases claramente diferenciadas. La primera es la certificación del diseño del SAIC, auditoría externa que la EASD de València superó el año pasado. Por el momento, en el resto de España solo las EASD de Catalunya, han certificado el diseño de sus SAIC a través de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) catalana.

La segunda fase de Audit que acaba de completar la escuela de València es la certificación por parte de la Aneca del SAIC implantado en el centro. El Coordinador de Calidad de la EASD, el profesor de Materiales y Tecnología José Martínez Escutia, explica que actualmente solo tienen la certificación de la implantación del SAIC algunas facultades de universidades de Madrid, Extremadura, Jaén, las Palmas de Gran Canaria y Murcia».

Martínez Escutia detalla que de «de un total de 76 Universidades en España (públicas y privadas), sólo 13 han iniciado este proceso en algunas facultades (17 %)». «Ninguna escuela de enseñanzas artísticas, pública o privada, de España dispone de certificado del diseño del SAIC ni mucho menos del certificado de implantación del mismo», añade.



«Mejora continua»

El informe favorable emitido por la Comisión de Certificación de la Aneca destaca que el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València, «a la luz de los resultados documentados por el equipo auditor, se encuentra suficientemente implantado y resulta eficaz en su desempeño, estando orientado hacia la mejora continua de los procesos». «Durante el ejercicio de· auditoria no se ha detectado ninguna no conformidad, aunque sí un total de 18 oportunidades de mejora», destaca la resolución. Este resultado, continua, «materializado en la ausencia de no conformidades, puede haberse visto favorecido tanto por la auditoría interna realizada por el centro en mayo de 2018, como por la preauditoría externa desarrollada por Aneca en marzo de 2019».

Adicionalmente, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València, «aun no estando obligada a ello, ha remitido un Plan de Acciones de Mejora (PAM), que ha sido valorado de modo favorable», subraya el informe de Aneca. Finalmente la Comisión de Certificación «reconoce la existencia de numerosas fortalezas en la implantación de este sistema». El certificado concedido por Aneca tiene una validez de cuatro años.