"Solo quiero vivir en condiciones"

María Rosa habita en la antigua vivienda del portero, situada en un octavo piso de Rascanya, con sus dos hijos. Está alquilada por la comunidad en un inmueble pequeño y en muy mal estado, donde difícilmente puede llevar a cabo cuidados básicos como cocinar o ducharse. Lo hizo como medida de emergencia, esperando encontrar una vivienda en la ciudad en poco tiempo. Casi medio año más tarde se ha visto incapaz de acceder a un alquiler, aunque tiene ingresos suficientes para ello. El problema al que se enfrenta son los costes de entrada que piden en cualquier inmobiliaria, inasumibles para esta pensionista. Por ello busca un particular que le arrende un piso, algo cada vez menos común en una ciudad en la que crece la especulación inmobiliaria. Según datos de Idealista, los alquileres en la ciudad de València han crecido un 45 % desde 2014, y un 10 % solo desde el año pasado.

La razón por la que M.ª Rosa decidió que tenía que venir a València tiene un nombre y se llama Pedro, su hijo menor diagnosticado de autismo y con una pierna paralizada que le impide moverse con normalidad. La necesidad de un centro adecuado para su desarrollo ha obligado a la familia a trasladarse desde Segorbe a la capital del Turia. Aún así viven en unas condiciones pésimas, especialmente malas para su hijo.

Un ejemplo, toda la electricidad de su piso por el que paga 25o euros al mes cabe en un ladrón instalado en el salón, hasta la cocina solo llega una alargadera. Si quiere usar el microondas o la vitrocerámica, desenchufa la nevera, una sola toma de corriente para varios electrodomésticos. En el baño las condiciones no son mejores, la ducha está inservible, el váter se mueve y las antiguas tuberías no tragan el agua de la pila. «Tenemos que duchar a Pedro con una palangana en medio del salón, este piso no está en condiciones para vivir», lamenta. El cableado de la vivienda está completamente obsoleto, lo que provoca que los plomos salten si utilizan varios aparatos a la vez. En verano no usan los ventiladores, a pesar de que la vivienda situada en plena terraza atrae una gran cantidad de calor, porque deberían desenchufar el resto de electrodomésticos del piso.

Pero el contrato de Rosa se acaba en octubre y necesita tener una vivienda para entonces. Una que no parezca un trastero de cuatro habitaciones. Sin Internet en su domicilio la tarea se complica: «intento mantenerme al corriente gracias a mis amigas, pero los pisos asequibles vuelan, duran a penas unas horas y cuando yo llego ya están cogidos». Y es que el problema de M.ª Rosa no es de dinero, con los ingresos de su pensión y la de su hijo puede permitirse un alquiler asequible en la ciudad, lo que le desborda son las condiciones que reclaman las inmobiliarias para acceder a una vivienda en València. «En cualquier agencia te piden tres y cuatro meses para poder acceder a un piso, en una vivienda de Massamagrell me llegaron a pedir que pagara un año entero por adelantado».

La preocupación fundamental de M.ª Rosa sigue siendo su hijo. «Lo único que quiero es un piso en condiciones, porque aquí no se puede vivir como dios manda y menos con una persona discapacitada», apunta. La pierna paralizada de Pedro es un obstáculo para el día a día de la familia, que vive en un edificio que todavía conserva un ascensor antiguo. El elevador, que se estropea cada cierto tiempo, se ha convertido en un barrera difícil de superar: «Rezamos porque no se estropee el ascensor o alguien se deje la puerta abierta y no podamos cogerlo».

El objetivo de Rosa es huir de las inmobiliarias que le imponen condiciones abusivas para acceder a un alquiler. Aunque se ha visto en un callejón sin salida que la empuja fuera de la ciudad, ella no se resigna, quiere «encontrar un piso como sea, aunque tenga que dormir en una pensión». Confiesa que no ha intentando acceder a una vivienda social, ella solo quiere algo tan sencillo como vivir tranquila: «No he insistido en un alquiler social porque tengo ingresos y me parece una injusticia que me lo den a mí».

Ni los macarrones que Rosa intenta cocinar torpemente en el microondas a falta de electrodomésticos, ni el baño en mal estado, ni la ducha inservible son condiciones dignas para que esta familia pueda cubrir sus necesidades más básicas. Mucho menos para una persona discapacitada. En un piso con dos habitaciones para tres personas, ella se ha visto relegada al sofá. Lleva durmiendo allí más de medio año, aunque confiesa que no le supone un gran perjuicio. Su objetivo, el que movió a esta pensionista a moverse a València con sus dos hijos sigue siendo el mismo, aunque lo que reclama ahora es un básico para que cualquier persona pueda echar a andar su vida: «Yo solo quiero vivir en un piso en condiciones».