Marco pide tiempo para "consolidar" À Punt pero evita aferrarse al cargo

Después de dos años insuflando aire al proyecto, la directora de À Punt, Empar Marco, hace hincapié en que el recorrido de la plataforma es todavía insuficiente como para cerrar una etapa. A su juicio, el ente «necesita una consolidación» y su voluntad es continuar un tiempo más al frente, «pero tampoco mucho, que esto quema», ha advertido en una entrevista con Europa Press. Aunque ssegura no tener un interés personal en renovar el mandato, sí le gustaría que el proyecto se consolidara e incluso no le importaría no seguir y que se quedara su equipo, porque, según sus manifestaciones, no tiene «ningún afán de protagonismo».

Marco hace un balance positivo de la televisión pública, que califica de «muy digna», con todas las ventanas abiertas; la tele, la radio, la web y las redes sociales. Es un proyecto «culto, en valenciano, vertebrador de la realidad de la Comunitat y que ha conseguido hacer visibles a los valencianos, fuera y entre ellos», insiste. Marco recuerda que se trata de plataforma multimedia, «un modelo nuevo; ni un Canal 9 ni una TV3». Esto ha permitido lograr una cosa que «envidian» otras televisiones autonómicas y es «haber conseguido un perfil de audiencia de gente joven entre 30 y 40 años, mientras el del resto es de 65 años, eso quiere decir que hay recorrido».

La directiva subraya que el consumo hoy en día está «muy fragmentado» y los jóvenes entran principalmente por Youtube, por web o por redes sociales. En el último ranking de tránsito de web que mide a las autonómicas de septiembre de 2018 a junio de este año, À Punt ocupa el primer puesto con un 20,9 %, según destaca Marco, que resalta que, en visitas mensuales, está en la sexta posición, con 444.000 y un crecimiento de 59.800. Por eso, cuando se habla de audiencia, critica que se fijen solo en los datos de Kantar, una multinacional que tiene la exclusiva para medir, porque «no solo es eso». «Eso está hecho para A3 y Telecinco», mantiene. «À Punt no es una televisión, es un plataforma multimedia y, por lo tanto, hay que mirar métricas digitales», ha aseverado.

En este sentido, Marco recuerda que las audiencias que se realizan se basan en 392 medidores, de los que el 61 % están en hogares donde se habla el castellano y el 79 % de los mismos no tienen niños. Aún así, recalca, los informativos tienen casi siempre un 6 % de audiencia y han llegado a tener un 10 %, agrega.

Marco considera que las críticas de la baja audiencia son «interesadas». «Pasarán y lo que se quedará es el trabajo bien hecho», afirma. La directora de À Punt incide en que la plataforma ha ido creciendo poco a poco y «no se puede pensar que con el consumo que hay ahora, aparezca una tele y acapare audiencia».

Para el próximo año, Marco espera tener el presupuesto «necesario» y se conforma con llegar al límite del 0,3% que les corresponde. Insiste en que en À Punt son «muy austeros» y no malgastan nada.