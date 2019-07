La secretaria de Servicios Sociales afea al PSOE la política de los CIEs tras la muerte de un interno

La secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Helena Ferrando, utilizó ayer los Centros de Internamiento para Extranjeros (Cies) como arma arrojadiza contra el Gobierno Central tras manifestar su «absoluto rechazo» a estas instalaciones. «La diferencia clara entre Compromís y PSOE es que nosotros no queremos que las personas estén encerradas por no tener el DNI», proclamó Ferrando en una entrevista con Europa Press, a raíz del reciente suicidio de un interno en el CIE de Zapadores, en València. La secretaria autonómica, que forma parte del departamento que dirige Mónica Oltra, insistió en que la oposición a este centro se ha hecho «visible» por los altos cargos de la conselleria, que han participado en manifestaciones para exigir su cierre.

Según Ferrando, «lo que pasa ahora es fruto de la política de extranjería del Gobierno central». De hecho, la alto cargo apuntó que, cuando llegó el Aquarius, «se planteó internar a los migrantes en el CIE nada más bajar del barco y estuvimos ahí para evitar que pasara». En ese sentido, incidió en que desde Compromís «no se entiende que a una persona se la pueda encerrar simplemente por una cuestión administrativa, por no tener el DNI». «Esa no es una política migratoria adecuada», manifestó, recordando que, hace tres años, como directora general de Inclusión Social, participó en un estudio sobre la situación del CIE de Zapadores, que no llegó a ver la luz, en el que se detectaron varias deficiencias en las instalaciones, falta de médicos o poca seguridad para las mujeres recluidas, entre otras anomalías. En ese sentido, Ferrando cuestionó que en un estado democrático se dificulte la entrada de Cruz Roja a estos centros de internamiento.

Ferrando aseguró que, en una reunión con representantes del Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, les trasladó la oposición de la conselleria «a la política migratoria europea de poner barreras y controles en el Mediterráneo». Por el contrario, defendió que hay que asegurar destinar el 0,7% del PIB a ayudas al desarrollo y a luchar contra las mafias.