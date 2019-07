"Hacemos nuestro trabajo desde el amor a los niños"

Payasospital recibió el pasado martes el Premio Portada del mes de mayo por sus 20 años llevando la sonrisa a los niños y niñas enfermos en los hospitales de la Comunitat Valenciana. Al acto de entrega asistieron la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto; el director de Relaciones Institucionales de Prensa Valenciana, Julio Monreal; el presidente de Payasospital, Emilio Monteagudo; la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y su responsable de prensa, Ferran Pina; el director artístico y fundador de Payasospital, Sergio Claramunt; el director de Comunicación de la entidad, Miguel Ángel Querecuto; el director del Hospital Clínico de València, Álvaro Bonet; el presidente de la Asociación Valenciana contra el Cáncer, Tomás Trénor; el presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer (Aspanion), Jesús González; el expresidente de Payasospital, Rafael Fernández-Delgado; la jefa de Marketing del diario, Lucía Delgado; y los payasos Laura Suñer (Doctora Vacuna), Enric Romaguera (Otontólogo Emergencio), y Vicent Sanchis (Enfermero Leucocito).

El director de Relaciones Institucionales de Prensa Valenciana, Julio Monreal, destacó que el premio se otorga a Payasospital por el trabajo de 20 años «en la sombra dando alegría y realizando un trabajo solidario en un ambiente hostil, negativo y triste. Es el reconocimiento a una gente que se esfuerza con su sonrisa y su ánimo por hacer la vida más fácil a esos niños y familiares que están en un entorno muy difícil».

El presidente de Payasospital, Emilio Monteagudo, agradeció la concesión del galardón y destacó «el especial significado que tiene cuando viene de una entidad que ha mostrado durante años su apoyo y ayuda a la difusión de la labor de Payasospital». Para Monteagudo el premio «visibiliza el trabajo que realizamos con nuestros 'doctores' payasos cada semana en las habitaciones de tantos niños y niñas que por diferentes circunstancias tienen que estar en el hospital. Han sido en 20 años, más de 270.000 intervenciones a niños en hospitales, sus familiares y equipos sanitarios desarrolladas en más de 40.000 horas de trabajo».

El presidente de Payasospital calificó de sueño hecho realidad los 20 años de trabajo en los hospitales.

El director artístico y fundador de Payasospital, Sergio Claramunt, relató cómo nació la asociación. «Vi que había compañeros que trabajaban en hospitales de Francia como payasos, en un principio no me interesó mucho. Después me contaron casos que despertaron mi curiosidad. Entonces me dijeron que estaban buscando payasos y tras presentar mi currículum me enamoré de este trabajo. La primera jornada fue dura porque pasaba de la alegría de los payasos a la tragedia de la enfermedad, de la injusticia que supone que un niño pase por esto. La directora del hospital me dio un día de reflexión, pensé que no podía decir que no porque sabía que con mis recursos artísticos podía ayudar. Y dije que sí y empecé a formarme en la especialidad de payaso de hospital. Conocí a Rafa Fernández-Delgado y me dijo que el modelo era exportable. Cuando volví a València hablé con Tomás Trénor y le dije lo que hacía en Francia y así comenzó esta locura, pese a que al principio no fue fácil».

Ser payaso de hospital tiene unas características que le hacen diferente de un cómico que actúa en otros ámbitos. Por unos momentos, el Otontólogo Emergencio se despoja del disfraz y se convierte en Enric Romaguera para relatar qué hace falta para trabajar con niños con cáncer en un centro médico. «Los tres payasos que hemos venido estamos en proceso de formación específico que dura un año. Es un aprendizaje musical, con títeres, etc. y ha sido fantástico. Estamos muy agradecidos a Payasospital porque hemos recibido formación psicológica para poder afrontar momentos muy duros y este entrenamiento también lo debería tener el personal sanitario para gestionar algo tan difícil como la muerte de un niño». Vicent Sanchis también se olvida por unos minutos de que es el Enfermero Leucocito y apostilla: «todos tenemos una cierta base teatral y profundizamos en habilidades como la música, magia o malabares. La música es la que está un poco por encima porque siempre funciona en cualquier contexto, pero también es importante la improvisación porque, a diferencia de los payasos circenses o teatrales, no podemos llevar nada preparado porque cada actuación es única y diferente y, además, también incide la edad de los menores, ya que no es lo mismo actuar para un niño o niña dos años que para uno de 14 porque hay códigos distintos». Enric vuelve a intervenir para afirmar que «lo importante ya no es cantar, hacer malabares o tocar bien, sino cómo lo haces y en nuestro caso es desde el amor».

El presidente de la Asociación Española contra el cáncer, Tomás Trénor, mostró su convencimiento de que Payasospital «es una forma de actuar contra el cáncer. Hay terapias, existe la psicooncología, pero lo que hacen esta entidad es psicología a un nivel más alto, incluso diría que es mucho más difícil. Nos gustaría desaparecer porque eso significaría que la enfermedad ha desaparecido».

Las familias también notan el trabajo de los payasos. Trénor sostiene que por su experiencia que «las familias tranquilas transmiten tranquilidad a los niños. Si se ríen los padres, se ríe el hijo», y lo corrobora el fundador de Payasospital. «Cuando llegamos a la habitación, los padres no nos miran a nosotros, miran a sus hijos cómo se ríen».

El presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, Jesús González Marín, rememoró los comienzos de Payasospital y recordó la advertencia que realizó a la entidad de «los problemas que se iban a encontrar. Hice de abogado del diablo, pero conocía a gente que, como Rafa Fernández, os iba a ayudar y la teoría se ha convertido en realidad porque, entre otra cosas, fuisteis inasequibles al desaliento. Cada día entráis en la habitación de un niño con la mochila cargada de optimismo y salís con una mochila cargada de desgaste y sufrimiento. Como se ha dicho anteriormente necesitáis ayuda de psicólogos porque esa mochila no la podéis cargar vosotros solos. Vosotros no sois profesionales de la medicina y los que veis todos los días es muy duro y hay que apoyaros y haceros fácil el trabajo que hacéis».

El director del Hospital Clínico de València, Álvaro Bonet, destacó que Payasospital hizo su primera actuación en este centro médico y alabó el trabajo de sus miembros. «La labor que desarrollan está muy bien valorada. Los profesionales están sometidos a una gran presión diaria que provoca que muchas veces el trabajo sea difícil porque la implicación emocional no puede ser la misma siempre porque llegaría un momento que caería enferma. Afortunadamente, el cáncer está mejorando en lo que se refiere al pronóstico y hay otras patologías que tienen una mortalidad mayor. Por ejemplo, algunas enfermedades neurológicas la tasa de muertes es brutal, y algo parecido pasa en patologías cardiológicas o degenerativas».

La consellera Barceló destacó que «como anteriormente ha dicho Álvaro tenemos unos hospitales decimonónicos y tiene razón, pero es porque estábamos centrados en curar. Ahora también ponemos el acento en cuidar, y cuidar significa todo lo que rodea a un hospital, humanizarlo. Y Payasospital es una parte de esa humanización»,

Durante el encuentro surgió la financiación de la asociación. Emilio Monteagudo reconoció que se cubre el presupuesto «como se puede. La asociación ha ido creciendo desde su nacimiento y hemos pasado épocas muy malas e, incluso, estuvimos a punto de desaparecer en el peor momento de la crisis económica. El principal sustento eran las instituciones públicas y algunas privadas. Entre las primeras la principal era la conselleria y hubo recortes que dejaron la entrada de dinero en cero euros. Otras entidades valencianas como Bancaja también bajaron a cero su aportación y nos tocó reinventarnos y mirar a otras entidades, a la sociedad valenciana y, sobre todo, financiarnos con las actividades que se realizan. Luego están los famosos calendarios que suponen unos ingresos importantes. Quiero agradecer a nuestra sociedad la respuesta que ha tenido cuando hemos acudido a ella».