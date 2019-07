Expertos mundiales apuestan por pesticidas sostenibles para el control de plagas

«Las plagas no se van a poder eliminar nunca, se podrá terminar con toda la población de una especie, pero no con aquellos insectos que por naturaleza sean resistentes -a la bacteria con la que ataques-», aseguran los catedráticos de la Facultat de Ciències Biològiques de Universitat de València, Juan Ferré y Baltasar Escriche, organizadores del Congreso SIP/IOBC 2019 que desde hoy y durante esta semana se celebra en València y que reúne a medio millar de expertos. La cita coincide la celebración de dos eventos importantes que, por primera vez, se realizarán en la ciudad: la 52nd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology (SIP) y las 17th Meeting of the IOBC-WPRS.

Entre los temas que se abordarán en las distintas jornadas se encuentra el uso de microorganismos, la protección de insectos beneficiosos para los cultivos o la protección de las plantaciones mediante microorganismos. Concretamente, se hablará sobre las últimas investigaciones en patologías de invertebrados -enfermedades- que utilizan para proteger a los invertebradoscomo las abejas, y por otra, cómo usar los biopesticidas para matar a los invertebrados que se expanden rápidamente en el medio llegando a convertirse en plagas, como los caracoles.

Uno de los grandes focos es el descubrimiento de las proteínas responsables de la acción insecticida de "Bacillus thuringiensis", un pesticida biológico que respeta la fauna beneficiosa, por lo que no altera el equilibrio ecológico. Los cultivos a los que les han transferido esta bacteria se denominan «cultivos Bt», y son plantaciones que están protegidas frente al ataque de determinados insectos.

El "Bacillus thuringiensis" es de los insecticidas biológicos más eficientes, pero cuenta con una limitación, y es que «es muy selectivo, por lo que no puede terminar con todas las plagas», señala Escriche. Por ello afirma que los bioinsecticidas se tienen que alternar con insecticidas químicos. «Los insecticidas biológicos aportan el 2 % de las ventas -globales- de pesticidas». Esto se debe a la «falta de empresas que apuesten por proyectos biotecnológicos», asegura Escriche.

Ante los estudios con cultivos transgénicos -modificados genéticamente-, los investigadores lamentan que «en España no se apuesta por investigar» y crítican la prohibición que existe en Europa contra las plantaciones transgénicas. «No hay ningún fundamento científico para prohibir los transgénicos, -estos productos- pasan más filtros que las variedades convencionales», aclara Escriche.

Los organizadores del evento resaltan que realizar un congreso «en el que asisten alrededor de 500 personas es una muy buena oportunidad» para la ciudad y deja constancia que València «ya es un referente en este campo», afirma Ferré.

Todas las investigaciones llevadas a cabo «por las personas más especializadas en este campo» se pondrán de manifiesto en dicho congreso en el que asistirán 465 especialistas de diferentes ámbitos como la entomología, la biología marina, la patología de invertebrados o la bioquímica, entre otros campos.