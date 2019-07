Puig defiende que el PSOE mantenga la negociación con Podemos

El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha defendido este lunes que el PSOE "por supuesto" tiene que mantener las negociaciones para formar gobierno "con Podemos, Izquierda Unida y el conjunto de fuerzas progresistas, también Compromís". "Debemos apretar el acelerador para buscar una solución", ha reivindicado.

Tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, ha llamado a la "serenidad" y a "no dramatizar" por la posibilidad de una repetición de las elecciones en noviembre. "Yo no estoy en modo electoral alguno ni hay ningún mandato ni dirección en ese sentido", ha subrayado al finalizar la Comisión de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea.

Puig ha abogado por "hablar, dialogar y buscar los acuerdos más racionales y lógicos posible", algo en lo que "todos los partidos están concernidos". "Es inimaginable decir a los ciudadanos que se han equivocado, pues votaron mayoritariamente al PSOE y es el Partido Socialista quien debe liderar ese gobierno", ha reivindicado, para rechazar las posiciones "incapaces de llegar a acuerdos" y los "bloqueos" a un pacto.

La posición del líder del PSPV difiere de la de los miembros del Gobierno que vonsideran cerrada la puerta del diálogo con Pablo Iglesias tras la investidura fallida. El propio ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmaba el pasado domingo en este diario que la desconfianza "hace imposible" un gobierno de coalición con Podemos ahora.

Ha hecho hincapié en que ve "bastante vergonzoso que un partido como el PP, que tuvo en su momento el apoyo del PSOE en una situación parecida, ahora ni se dé por aludido". También ha cargado contra la posición de Ciudadanos, "otro partido que hace poco llegó a un acuerdo con el PSOE y ahora parece imposible llegar a un acuerdo".

En definitiva, "no se puede bajar los brazos; Sánchez presentó un programa de gobierno que podrían apoyar muchísimos grupos parlamentarios, con seis ejes de futuro para este país", ha enfatizado. Y ha instado a "hablar de continuidad y buscar soluciones para los problemas de los ciudadanos en un momento muy complejo: "España tiene una oportunidad que no podemos desperdiciar".

En el caso de la C. Valenciana, Puig ha reconocido la existencia de "preocupación" en el Consell por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que aprobó en su momento el ministro de Hacienda 'popular' Cristóbal Montoro, si bien ha remarcado que el proceso sigue "el ámbito institucional lógico que prevé la Constitución".

Ha garantizado, eso sí, que a pesar de ello no dejarán "bajo ningún concepto" de dejar de prestar los servicios públicos fundamentales que "son de justicia para los valencianos". "No podemos ir más allá ni llegar adonde querríamos, pero desde luego no vamos a estar por debajo de la media en la prestación de servicios", ha recalcado, y se ha comprometido a "buscar todas las fórmulas necesarias" para ello.