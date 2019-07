Las familias piden que la competencia regrese a Sanidad

La Plataforma Defensa TEA nada sabe del nuevo modelo de atención temprana de está planificando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Y eso que ya llevan diez protestas ante el Palau de la Generalitat para denunciar un sistema «que a día de hoy no funciona como debería». Y es que para la entidad que representa a niños y adultos con Trastorno del Espectro Austista (TEA) la atención empeoró cuando las competencias de los CAT pasaron de Sanidad a Igualdad, pues «la red de centros aún no estaba creada y aunque han ampliado las plazas se han cubierto con rapidez y las listas de espera no paran de crecer, lo que significa que muchos niños que deberían recibir atención no lo están haciendo». Además, critican que los CAT «den de alta a los niños con TEA a los 4 años y que después de los seis ya no haya recurso alguno para ellos, algo que también ocurre cuando alcanzan la mayoría de edad».

Por ello, tras cada concentración exigen que las competencias de la ateción de los niños y adultos con TEA «regrese a Sanidad». Así se lo trasladaron al president de la Generalitat, Ximo Puig, cuando les atendió el pasado 25 de marzo en una reunión.



Compromiso de Puig

«El president Puig nos aseguró que las competencias volverían a Sanidad. Y la Consellera de Sanidad nos lo confirmó en otra reunión el pasado 2 de abril, pero tras las elecciones no han hecho nada hasta la fecha», explican desde la Plataforma Defensa TEA tras reclacar que esa petición de que la atención de personas con TEA regrese a Sanidad «está firmado en el decálogo que firmaron todos los partidos y en la PNL (Proposición No de Ley) del 14 de febrero». «La intención sería mejorar el servicio pero la realidad es que estamos peor. El cambio ha supuesto menos horas y más lista de espera. No es justo y no vamos a parar de defender lo que nosotros entendemos que es una vulneración de los derechos de las personas con TEA», concluyen.