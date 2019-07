Marlaska comparecerá en el Congreso por la muerte de un interno en el CIE de Zapadores

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá tras el verano en la recién constituida Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para informar sobre la muerte, el pasado 15 de julio, de un interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, de València.

Así lo ha anunciado este martes en la Diputación Permanente del Congreso el diputado socialista David Serrada para solicitar a ERC y EH Bildu que retirasen su petición de convocar una sesión extraordinaria del Pleno con la comparecencia de Marlaska para "dar cuenta de la situación de las personas retenidas" en el CIE de Valencia "y de las circunstancias de la última muerte sucedida dentro".

"Hay un compromiso del Gobierno de transparencia y del ministro del Interior para acudir a la Comisión para dar cumplidas explicaciones de todo lo relacionado con este hecho", ha trasladado Serrada, que ha pedido a los proponentes la retirada de la petición "en aras al compromiso del Gobierno de venir a la Comisión una vez que tenga más información".

La propuesta del PSOE ha sido aceptada por ERC y EH Bildu, que ha retirado la petición. La diputada de la formación abertzale Mertxe Aizpurua ha recordado al inicio de su intervención que el joven marroquí Marouane Abouobaida, de 23 años, murió ahorcado en su celda de aislamiento.

"No es la primera vez que se producen muertes en los CIE y de no establecerse cambios no será la última", ha proclamado Aizpurua, que ha reclamado que la gestión de los CIE no esté "en manos de la Policía Nacional", y ha denunciado que el joven muerto fuera encerrado en una celda de aislamiento. También ha preguntado si existe un protocolo contra suicidios en los CIE, "y en ese caso por qué no funcionó", así como si el fallecido había sido agredido previamente.

"Hay indicios para pensar que la muerte de Marouane se pudo evitar por ello hay que aclarar lo ocurrido y tomar medidas para que no se produzcan hechos similares", ha añadido la diputada de EH Bildu, que ha pedido, como el diputado de ERC Xavier Eritja, el cierre de los CIE.

Para el diputado catalán, los CIE son "espacios institucionales de discriminación", "antros de degradación de valores humanos" y "espacios de ensañamiento contra migrantes" donde se vulneran derechos "esenciales". Sobre el caso de Zapadores, Eritja ha asegurado que pudo haber "graves errores de protocolo" y el fallecimiento "pone en duda que se disponga de protocolos para evitar el suicidio" de los internos.



Vox reivindica a Salvini



Antes de la retirada de la petición, el PNV había apoyado la comparecencia de Marlaska, mientras Unidas Podemos había anunciado su abstención porque apoyaba que se produjera en la Comisión de Interior, y no en un Pleno extraordinario. La diputada de la formación morada, Victoria Rosell, ha aprovechado su intervención para reprochar "el sutil ejercicio de xenofobia de hablar de ETA para no hablar de un ser humano muerto".

Aludía a intervenciones como la de la diputada de Vox Macarena Olona, que se ha manifestado a favor de la comparecencia de Marlaska en la cámara, aunque ha enumerado motivaciones distintas como el cese del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la UCO de la Guardia Civil, o el recurso al Consejo de Estado para "desvincularse del acuerdo sobre equiparación salarial" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha advertido a Olona que debía ceñir su intervención al contenido de la petición de comparecencia, aunque la diputada de Vox ha continuado hablando de "acercamiento de presos etarras" y homenajes a terroristas, cuestiones que, en su opinión, justifican la comparecencia de Marlaska, "pero no desde luego por los motivos que han llevado a EH Bildu y al Grupo Republica a solicitar esta comparecencia", ha apostillado.

"Y no será porque Vox no esté completamente de acuerdo en que sea necesario el cierre de los CIE, pero porque se aplique una adecuada política de inmigración para que no se produzca un efecto llamada", ha dicho la representante de Vox para reivindicar las políticas del ministro del Interior italiano Matteo Salvini de "cerrar las puertas a los inmigrantes ilegales con medidas contundentes".

El diputado de Ciudadanos Joan Mesquida ha aprovechado su intervención para recordar el décimo aniversario del último atentado mortal de ETA en España reclamando al Gobierno que "redoble los esfuerzo para esclarecer el crimen" que le costó la vida a dos guardias civiles.

Por su parte, la diputada del PP Belén Hoyo, tras lamentar la muerte del joven inmigrante Marouane Abouobaida, ha anunciado que su partido votaría contra la petición por partir de EH Bildu. "No vamos a permitir que nos dé una lección de nada en materia de derechos humanos los que homenajean a asesinos o tuvieron a Ortega Lara sepultado vivo", ha proclamado.