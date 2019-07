Renfe suprime ocho trenes AVE y de larga distancia por la huelga de mañana

Renfe cancelará ocho trenes de alta velocidad y Larga Distancia con motivo de la huelga convocada para mañana por el sindicato CGT. Fomento ha fijado unos servicios mínimos de un 75 % como máximo en las horas punta de Cercanías y del 50 % para las horas valle, aunque en la Comunitat Valenciana se alcanzará el 80 % en las franjas de mayor afluencia. Los motivos de la huelga son, según CGT, reclamar un aumento del personal y el cumplimiento de la reducción de jornada.

Según Juan Ferrandis, portavoz del sindicato CGT, los motivos de la huelga persisten desde 2016, aunque este 2019 se han hecho más notables todavía. «Faltan maquinistas, personal de reparación de material e interventores. Esto desemboca en que haya menos servicios», reivindica Ferrandis. Asímismo, el sindicato exige que se mantengan los estándares de seguridad y calidad, así como los horarios establecidos para los servicios, pues según el portavoz de CGT «se suprimen muchos trayectos a tan solo unos minutos antes de su salida».

Además, el ninisterio firmó a mitad del año 2018 una reducción de jornada que, según el portavoz del sindicato, «no se ha llevado a cabo todavía». CGT concluye que se necesita más personal para que se pueda cumplir esta reducción de jornada. Estos paros son los segundos convocados durante este verano en Renfe, ya que el 15 de julio fue CC OO el que convocó una huelga que obligó a la operadora a cancelar 320 trenes.

La huelga convoca paros parciales entre las 12 y las 16 horas y también desde las 20 hasta las 24 horas del día 31 de julio. De los 82 trenes de larga distancia y alta velocidad de la Comunitat Valenciana se suprimirán ocho, es decir, circularán solo 74 trenes. Así, en las líneas que conectan Madrid y Valencia, se han suprimido seis trenes, tres por sentido. Se trata, en sentido València a Madrid, del Intercity de las 08.10 horas, el AVE de las 19.10 y el Intercity de las 21.03 horas. De los que vienen a València desde la capital, no circularán el Intercity de las 11.10, el de las 17.33 horas y el AVE de las 20.40 horas.

Por lo que respecta a los trayectos que unen Madrid y Alicante, de los 22 trenes que tendrían que circular se suprimirán dos, uno por sentido. En concreto, se ha cancelado el AVE de Madrid a Alicante de las 14.45 horas y el de Alicante a Madrid de las 20.10 horas. Sin embargo, los 22 trenes (once por sentido) Euromed y Talgo entre València y Barcelona no sufrirán cancelaciones, al igual que tampoco lo harán los seis que unen València, Sevilla y Málaga.

Los paros se repetirán el 14 de agosto, 30 de agosto y 1 de septiembre.

En el conjunto de España, Renfe ha cancelado para mañana la circulación de 1.152 trenes -707 trenes de pasajeros en uno de los días clave de movilidad de viajeros con ocasión de las vacaciones de verano, y 445 de mercancías- informa Europa Press. Del total de trenes cancelados para este miércoles, 230 son de AVE y Larga Distancia, y los 477 restantes, de Media Distancia (regionales). En su resolución, el ministerio atribuye los porcentajes de servicios esenciales al hecho de que los paros se convocan en un día de «excepcional movimiento de viajeros».