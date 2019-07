Obesitat infantil: Una pandèmia mundial segons Nacions Unides

? L'última Enquesta Nacional de Salut (ENSE) de 2017 alerta de que un 9,23 % dels xiquets i xiquetes espanyoles d'entre 2 i 17 anys és obés i un 16,36 % pateix sobrepès. Per autonòmies la classificació d'infants obesos la lidera Múrcia (14,21 %), seguida de Catalunya (12,65 %), Andalusia (12,48 %) i la Comunitat Valenciana en quart lloc amb un 11,98 % de la població en estes edats.

El director general de l'agència de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, va destacar la setmana passada en València que mentre una de cada nou persones passa fam en el món, els mals hàbits alimentaris fan que l'obesitat es dispare «no solament en els països rics, sinó a tot arreu perquè la gent cada vegada menja pitjor, consumeix molts productes ultraprocesats, amb molt sucre, sal i ingredients poc saludables».

Aquests ultraprocesados, segons el portaveu de la FAO, «són més econòmics, accessibles i més fàcils de preparar, per la qual cosa està portant la pandèmia de l'obesitat als suburbis de les ciutats i fins i tot a països amb menys recursos que han d'importar aliments, com Àfrica o les illes del Carib, on el 70 % de la població està obesa». L'obesitat, va insistir, «està disparant les malalties coronàries, la diabetis i alguns tipus de càncer, i es calcula que ja deixa quatre milions de morts a l'any a tot el món».