Ortiz (PP) corta todas las alusiones críticas a la gestión de su partido en el instituto de finanzas

La presidenta de la comisión de Economía, la número dos del PP, Eva Ortiz, cortó ayer la intervención de Illueca, y después de varios de diputados de los partidos que sostienen el Pacte del Botànic cuando estos comenzaron a detallar la gestión durante 20 años del PP al frente de ese organismo. Ortiz trató de evitar menciones a la actuación del PP porque no era motivo de la comparencia, aunque los diputados y el propio Illueca explicaron que era necesario para que se entendiera el contexto de sus intervenciones. En cambio, Ortiz no detuvo las alusiones a Puig, que no comparecía.