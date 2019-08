AVA y cazadores arremeten contra la gestión de los ecologistas en l'Albufera

La polémica por la gestión de l'Albufera subió ayer un grado con los ataques formulados desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y la Federación de Caza contra la Conselleria de Transición Ecológica, la Confederación del Júcar y las organizaciones ecologistas que gestionan el Tancat de la Pipa, SEO Birdlife y Acció Ecologista Agró. Ante el brote de botulismo aviar que se produjo en ese paraje y que ha provocado la muerte de cerca de 500 aves, la organización patronal que preside Cristóbal Aguado subrayó en un comunicado «la importancia de la actividad arrocera» en el parque natural, un paraje que «no existiría sin la gestión racional del agua que llevan a cabo los agricultores de la zona, ya que únicamente se ha producido en un espacio que gestiona la administración con criterios estrictamente ecologistas».

AVA subrayó que el botulismo aviar aparece en lugares en los que no hay oxígeno y la temperatura supera los 26 grados. Cuando se dan estos supuestos, la bacteria se encuentra en condiciones propicias para reproducirse e infecta a los invertebrados que posteriormente ingieren las aves. Además, los cadáveres en descomposición de estas aves favorecen la proliferación de la toxina». En este caso concreto, «el brote podría haber sido evitado si el agua en lugar de estar estancada hubiera estado en movimiento, como sí ocurre en los arrozales gestionados por los agricultores del parque, ya que el oxígeno impide la aparición de bacterias anaerobias», aseguró la organización agraria.

A juicio de AVA, «la gestión del agua por parte de la Administración en este 'filtro verde', a la que supuestamente se dota de presupuestos públicos, ha provocado una alteración en el ecosistema de l'Albufera». Y estimó que «ha quedado demostrado que si se siguen este tipo criterios de mantenimiento la situación desastrosa puede extenderse al resto del parque, donde ya se observan acequias estancadas por la falta de limpieza de vegetación. «Nos prohíben retirar la vegetación para no molestar a las aves y lo que van a conseguir es que el agua deje de circular y se pudra», señaló el responsable de la sectorial arrocera de AVA, Miguel Minguet.

«L'Albufera es un entorno creado por el hombre y por ello este humedal no existiría sin la acción clave de los arroceros. El problema lo está generando la administración al no dejar circular el agua con normalidad, prueba de ello es que en las 15.000 hectáreas de arroz que gestionan los agricultores no hay casos de botulismo y cuando se gestiona mediante criterios contrarios a los usos y costumbres aparece el problema. Se trata de una situación paradójica, puesto que los ideólogos de despacho que ponen trabas al manejo racional del agua han provocado la muerte de cerca de 500 aves por botulismo», argumentó Minguet. El responsable de AVA también se preguntó si «en este caso la Fiscalía va a abrir diligencias para investigar el grave daño ocurrido sobre la fauna aviar de la Albufera», en alusión a la investigación abierta por el fiscal contra la Junta de Desagüe que gestiona las compuertas por incumplimientos del nivel mínimo de 10 centímetros establecido.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Raúl Esteban, acompañado por el delegado de Acuáticas, José Badía, y miembros del gabinete técnico científico de la Federación, visitaron ayer el Tancat de la Pipa para comprobar de primera mano la «gravedad de la situación» ante el brote de botulismo. Ambos alertaron de que se puedan contar ya «varios miles de aves y peces muertos por la bacteria». Asimismo, desde la Federación cuestionaron la decisión de desecar esta parte del humedal por parte de las asociaciones gestoras SEO Birdlife y Acció Ecologista Agró, pues «deberían haber hecho justo lo contrario».

«Se tenía que haber aumentado el caudal del agua para evitar la mortandad de peces y aves acuáticas y ayudar a diluir la toxina. El secado está provocando que aves, que pueden ser portadoras de la enfermedad, se desplacen a otras zonas húmedas y se propague aún más el botulismo», apuntaron. El presidente de la federación también mostró su preocupación ante la posibilidad de que la enfermedad pueda extenderse a la fauna protegida, a la ganadería y a los acotados limítrofes. Esteban reclamó así medidas ante «los posibles daños que el brote pueda provocar y, en su caso, una compensación para los afectados».

El responsable de la entidad de cazadores también reclamó explicaciones a la administración sobre el estado de conservación del Tancat de la Pipa por la «mala calidad del agua y la sobrepoblación de patos que ha facilitado la propagación de la enfermedad». La Federación reclamará a la Confederación Hidrográfica, responsable de la zona, que rescate la gestión para que «se ceda a entidades científicas y no a simples asociaciones».