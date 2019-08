Un sanitario contesta con un «¡Viva España!» a una paciente que le preguntó en valenciano

Un sanitario de urgencias de Sant Vicent del Raspeig contestó con un «¡Viva España!» a una mujer que le habló en valenciano tras pedir una ambulancia, según desveló ayer la Plataforma per la Llengua para alertar de un nuevo caso de «valencianofobia» por parte de profesionales de Sanidad. Los hechos tuvieron lugar en junio, cuando la madre de Irene G. avisó al servicio de urgencias médicas del 112. A su llegada Irene se acercó a los sanitarios para informarles de que habían sido requeridos por su madre pero en ese momento de «angustia», el sanitario le contestó: «¿Qué dice? Hábleme en castellano».

Pero la mujer continuó hablándoles en valenciano diciéndole al sanitario que «si no me entiende, ¿por qué me contesta a todo lo que le digo?», y tras no dar ningún tipo de atención a la paciente, que expresó que «le dolía el corazón y tenía ansiedad», el hombre acabó dirigéndose a ella con un «¡Viva España, viva el rey ,viva el orden y la ley!».

Desde la Plataforma consideran que el sanitario manifestó «prejuicios lingüísticos impropios de un trabajador del sector público» y le recomendó que «realice un curso de valenciano». También recordó otro caso reciente de vulneración de los derechos lingüísticos cuando a un paciente que preguntó en valenciano por las analíticas de su padre se le negó la asistencia en Beniparrell. O el caso de los policías que multaron a un repartidor por dirigirse a ellos en valenciano.