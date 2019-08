Cae el ritmo de recogida de aves muertas

Los técnicos de SEO Birdlife y Acció Ecologista Agró retiraron ayer la cifra de aves efectadas más baja de los 12 días de batidas en el Tancat de la Pipa. De esta manera, las brigadas desplegadas en la zona recogieron 14 aves muertas y el número de ejemplares enfermos descendió a cero. Por lo tanto, el cómputo total de aves afectadas por el brote de botulismo aviar ascendía ayer a 502 ejemplares muertos, mientras que el cómputo de aves enfermas se mantuvo en 83.

Esta disminución en el ritmo de retirada se produjo como consecuencia de haber intensificado el trabajo en las últimas jornadas de batidas y haber registrado «repuntes en el número de ejemplares», que llegaron a alcanzar 115 aves muertas en un día. Así, los técnicos de SEO Birdlife y Acció Ecologista Agró contaron con refuerzo tanto de personal como mecánico, ya que en las últimas jornadas de inspección y limpieza del paraje trabajaron brigadas porporcionadas por la Conselleria de Transició Ecológica y la empresa pública Tragsa, que se valieron de refuerzo mecánico. Las grupos allí desplazados emplearon excavadoras para poder así acceder a las zonas ocultadas por cañas, informaron desde las asociaciones.

Las entidades responsables del paraje natural prevén que en los próximos días finalice el proceso de secado y señalaron que el brote de botulismo aviar no finalizará hasta que no estén todas las lagunas de la zona secas. Por el momento, el foco de trabajo se mantiene en repasar todas las lagunas que componen el Tancat de la Pipa, con el fin de asegurar que no quede ningún cadáver ni ave afectada en la zona. Los tres filtros verdes permanecerán en seco hasta principios de otoño, cuando vuelvan a llenarse de agua.