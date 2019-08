Respaldo a la ronda de Sánchez

Ximo Puig defendió ayer la nueva ronda de contactos iniciada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al considerar «razonable» que este no se cierre ninguna posible vía de acuerdo para formar Gobierno. Pero como vienen reclamando desde el PSOE, llamó a la «responsabilidad» de todas las formaciones políticas.

Máximo representante de un gobierno de coalición, Puig enumeró algunos de los distintos pactos autonómicos alumbrados, la experiencia portuguesa o el último año de gobierno en minoría de Sánchez, que «ha sido positivo para los intereses generales» siendo «monocolor».

En este sentido, Puig puso el foco en el aspecto programático para poder llegar a acuerdos de gobierno. Así, hizo referencia al planteamiento propuesto por Sánchez hace unas semanas con 6 ejes que considera que «sustancialmente» puede permitir un acuerdo, «pero ahora lo que es cierto es que no puede huir cada partido de su responsabilidad. Todos los partido están interpelados PP, Ciudadanos y desde luego también PSPV, Podemos y los partidos nacionalistas».

El president defendió que no se puede decir a los ciudadanos que se han equivocado, ya que ellos han decidido y «los partidos» no ahora quienes «deben encontrar una solución» y no practicar «filibusterismo».