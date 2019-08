Pedro Sánchez se reunirá con Compromís el próximo lunes en València

El secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo lunes en València con representantes de Compromís. El principal interlocutor será Joan Baldoví, diputado en el Congreso por la coalición que se abstuvo en la investidura fallida de hace unas semanas.

A Sánchez le acompañarán el secretario de Organización de los socialistas y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y también el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

La reunión tendrá lugar por la tarde. En las dos últimas sesiones de investidura fallidas de Sánchez, el único representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se abstuvo tras lamentar que los socialistas no dieran ningún paso para obtener su apoyo. "Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover", argumentó.

El miércoles pasado, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunció que Sánchez iba a mantener contactos "discretos" con los líderes del resto de formaciones en los próximos días.

"Los estará llamando o los llamará, los contactos serán discretos para que no tengan una publicidad que impida poder profundizar en las cuestiones", ha asegurado Montero, reiterando que el presidente "no tira la toalla" y lo "último" en lo que piensa el PSOE es en la repetición electoral.