«No hay familias en el PP, solo afinidades»

En Alicante ha cambiado la dirección provincial y no son de la misma cuerda que la ejecutiva de Isabel Bonig.

Nosotros consideramos que las renovaciones son buenas y creo que el PP ha hecho un buen trabajo a nivel provincial en Alicante, con José Císcar. Ha trabajado mucho y si quiere dar un paso al lado, tiene todo nuestro apoyo. Ha hecho muy buen trabajo muchos años y hay que reconocérselo. De hecho, ahí están los resultados en la provincia. Han sido buenos y tienen todo nuestro agradecimiento a la labor que han desempeñado.

Con esos movimientos en Alicante, ¿vuelve la corriente zaplanista con líderes como Carlos Mazón?

(Ríe) Es más un tema de los medios de comunicación. No percibo esta corriente porque tampoco creo que existan familias dentro del PP. Es verdad que el partido es amplio y por eso sacamos buenos resultados. Somo de centro de derecha, con gente más de derechas y de menos, liberales y conservadores. No pensamos siempre exactamente lo mismo pero en lo principal y común, todos llevamos la misma línea. Afinidades personales por supuesto que sí, como la vida misma.

Parece que lo que sí ha vuelto a primera línea es la vieja guardia.

Al final, todos los afiliados son libres dentro del partido para hacer lo que consideren en cada momento. Con Agramunt tengo buena relación, diría que es amigo. Francisco Camps creo que hizo un gran trabajo político en la C. Valenciana todos los años que fue presidente y, respecto a Carlos Fabra, prefiero no opinar. No tengo un gran concepto de él y creo que, de hecho, manifestó que no iba a votar a nuestro partido con lo cual no considero que siga dentro del PPCV.