Susto en Manises al aterrizar un avión incendiado

Un vuelo procedente del aeropuerto británico Londres-Heathrow ha aterrizado a las 18.43 horas de esta tarde envuelto en humo en el aeropuerto de Manises. El avión, un Airbus A321 de la compañía British Airways, ha tocado pista solo tres minutos después de la hora prevista, pero con una enorme humareda en el interior de la cabina que ha obligado a los pasajeros a salir de la aeronave utilizando los toboganes de emergencia. El fuego afectaba a uno de los motores pero en el momento del aterrizaje solo quedaba humo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).



Con motivo de este aterrizaje, la pista de Manises ha quedado interrumpida durante cerca de media hora, desviando el tráfico aéreo. Pese a que el aeropuerto no ha llegado a activar ninguna fase de emergencia, sí ha requerido la presencia de servicios de emergencia y asistencia médica. Los pasajeros, que están siendo valorados por médicos, han sido asistidos en un primer momento por varias ambulancias para calmar algunas crisis de ansiedad y revisar a quienes habían inhalado algo de humo. Según ha denunciado el pasaje, las mascarillas de oxígeno no han caído, pese a los intentos de las azafatas.





. @British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC