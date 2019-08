La patronal ve excesivo el año que pide Sánchez para reformar la financiación

La reunión del presidente Sánchez con los líderes de Compromís Mónica Oltra y Joan Baldoví, en la que los dirigentes de la coalición solicitaron que se impulse la reforma de la financiación en los primeros ocho meses del nuevo Gobierno (si consigue la investidura) y el compromiso del Ejecutivo de hacerlo en el primer ejercicio completo de mandato generó ayer numerosas reacciones.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) valoró ayer que el encuentro se haya celebrado en València con presencia de Pedro Sánchez y que este intente recabar el voto del diputado de Compromis, Joan Baldoví. «A ver si nos sirve de algo», señaló Navarro en declaraciones a Levante-EMV. «Un año nos parece lejano, cuando tenemos la deuda como la tenemos, la renta per cápita 12 puntos por debajo de la media y no te digo si la comparamos con las comunidades forales; lejano porque las cuestiones técnicas estan ya claras y todos coinciden en que el sistema hay que cambiarlo y que especialmente perjudica a la Comunitat Valenciana», añade.

Según el dirigente empresarial, independientemente de la situación de Cataluña debe producirse una decisión en la parte politica para abordar la definitiva solución a una financiación justa. «El Gobierno aún en funciones es el que debe liderar y pilotar, pero reitero, soluciones nos han prometido todos los gobiernos y por lo tanto ya no se puede retrasar más», opina.

Mientras, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) que preside Cristóbal Aguado solicitó ayer a Compromís que incluya la necesidad de adoptar medidas en apoyo del campo valenciano entre el listado de exigencias de máxima prioridad que esta formación política negocia con el PSOE.

La asociación lamenta que la crisis agraria, que en el último curso se ha saldado con unas pérdidas récord de 439 millones de euros para los agricultores y ganaderos valencianos, ni siquiera mereciera una mención en la agenda de temas que trascendieron de la reunión mantenida el lunes en València.

Según Aguado, sorprende saber que las críticas formuladas reiteradamente por Compromís contra las concesiones del acuerdo con Sudáfrica o el acuerdo de Mercosur caigan en saco roto ahora, justo cuando la formación nacionalista tiene más fuerza para arrancar al ejecutivo central un compromiso.



«Puig y Oltra agachan la cabeza»

Mientras, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, criticó a Compromís y al jefe del Consell, Ximo Puig, por «agachar la cabeza y allanarse», respectivamente.

«Que haya venido Pedro Sánchez le ha resultado indiferente a los valencianos, porque se fue sin resolver nada, sin aprobar nada y sin desbloquear nada», denunció la presidenta de los populares valencianos. «Sánchez no ha estado a la altura de la Comunitat Valenciana y solo trató de poner en marcha su personal operación de marketing», añadió.

De hecho, según Bonig, el presidente se desplazó a València «a hacerse una foto y no a desbloquear proyectos y traer inversiones». «Que no engañe a los valencianos, si quiere cambiar el sistema de financiación, lo primero que ha de hacer es hablar con el principal partido de la oposición para poder sacar adelante el nuevo modelo en el Congreso. Compromís solo suma un voto», dijo en un comunicado.



Cantó: «Un año es insuficiente»

El síndic de Ciudadanos en las Corts Valencianes, Toni Cantó, aseguró en un comunicado que Sánchez ya ha tenido muchas oportunidades para cambiar el modelo de financiación autonómica «pero no ha hecho nada».

«Sánchez no hizo ninguna referencia a la financiación durante su discurso de investidura y solo escuchamos promesas y promesas que luego no cumplirá», añadió Cantó. «Ahora se compromete no a reformarlo sino a abordar el tema en el primer año de legislatura», algo que el síndic de Ciudadanos ve «insuficiente».

A PP y Cs les contestó el vicesecretario general del PSPV-PSOE y sindic socialista en las Corts, Manolo Mata, quien lamentó que una vez más ambas formaciones se pongan de acuerdo en perjudicar los intereses valencianos al bloquear cualquier solución para que haya Gobierno en España y recordó que ya tumbaron el mejor presupuesto de la historia para los valencianos junto a los independentistas. El número dos de los socialistas valencianos añadió que a los partidos de la derecha «no les importa nuestra tierra ya que nunca piensan en ella ni tienen proyecto para los valencianos», dijo.