Aumenta en un 12 % la vivienda cedida a los jóvenes

El presidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), Manuel Ramos, valoró muy positivamente los datos relativos a las viviendas que se ceden a los jóvenes. Según los números que aparecen en el Observatorio de Emancipación Juvenil, el porcentaje de vivienda cedida se sitúa en el 12 %, doce puntos más que hace cinco años cuando ni siquiera llegaba al 1%. Tal como manifestó Ramos, este dato se explica en que en muchas ocasiones es la propia familia la que decide ceder la vivienda a su hijo de forma gratuita o, en algunos casos, bajo precio.

No obstante, en un futuro no muy lejano, esta cifra volverá a disminuir porque la familia ya no existirá como elemento de equilibrio, que es lo que pasa ahora. Los jóvenes de hoy, explicó el presidente del CJE, no tendrán la oportunidad de ceder ninguna propiedad porque no habrán podido adquirirla debido a la situación actual de precariedad laboral y bajos sueldos.

Tanto la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Pilar Blasco, como el director general del Instituto Valenciano de la Juventud, Jesús Martí, coincidieron en que debe hacerse un esfuerzo por parte de todos los agentes implicados para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda. Blasco comentó que una medida a aplicar sería la limitación de los precios del alquiler ya que también podría afectar a aquellos estudiantes que deban cambiar de residencia para poder estudiar.