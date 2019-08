La Comunitat Valenciana recibe sólo el 5 % de los fondos estatales vía convenios

No forma parte del furgón de cola, pero tampoco se coloca en los cinco primeros puestos de las comunidades más beneficiadas por el reparto de fondos del Estado vía convenios. El último informe sobre convenios de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas relativo al ejercicio de 2018 sitúa a la Comunitat Valenciana en el sexto lugar en la distribución de este tipo de aportaciones.









La inyección a la Comunitat alcanzó los 165 millones, lo que supone sólo el 5,5 % del total repartido (2.981 millones de euros) en un año de gran inestabilidad política y que acabó siendo gestionado a partes iguales por el PP de Mariano Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez tras la moción de censura de mayo de ese año.La aportación económica a las políticas del Consell del primer Botànic está muy por debajo de los 1.346 millones que recibió Canarias, la comunidad sin duda que más beneficios económicos obtuvo por la vía de los convenios de colaboración. Se da la circunstancia de que el gobierno autonómico de Canarias viene apoyando de forma indistinta a los gobiernos del PP y del PSOE. De hecho, en la moción de censura de Sánchez, que acabó con el gobierno de Rajoy, Coalición Canaria cambió de forma sorpresiva su voto en contra para pasar a la abstención. Tras Canarias, según el citado informe difundido ayer, Andalucía, Cataluña, Cantabria y Madrid son las comunidades con la mayor porción del pastel. Por su parte, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y el País Vasco apenas suscribieron convenios con obligaciones económicas. Así, cada una de ellas apenas alcanzó el 1 % del total.El documento evidencia de nuevo el maltrato financiero a la Comunitat Valenciana, que no logra hacer valer el peso de su población a la hora de recepcionar dinero del Gobierno central, ya sea como resultado del caduco modelo de financiación autonómica, ya sea por la relación tú a tú con los distintos ministerios. Se da la paradoja, no obstante, de que la la valenciana forma parte del grupo de autonomías que durante el citado ejercicio incrementó el número de convenios firmados con el Gobierno central, un 1,8 % más que el año anterior. En total, se firmaron 36 convenios de colaboración con los distintos ministerios de un total de 603. Fue la quinta comunidad con más colaboraciones suscritas. Ahora bien, como advierte el informe, el número de convenios no implica necesariamente una cifra abultada de inversión.Los convenios analizados sirven, según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, para un doble objetivo: atender una visión compartida para todo el territorio y usar este instrumento «como medio para incentivar el desarrollo y aplicación de políticas propias por parte de las comunidades autónomas». «Es una garantía de confianza del Gobierno en el sistema autonómico, de su propósito de tratar de forma equitativa problemas económicos y sociales comunes en todas las comunidades y de su apuesta decidida por asegurar la eficacia y coherencias en la gestión pública», indicó el ministerio en un comunicado.El informe no entra en detalle sobre los 36 convenios que el Consell logró suscribir con los ministerios con aportación económica, pero sí es posible saber qué sectores de actividad obtuvieron un refuerzo vía recursos del Estado y cuáles quedaron fuera. Así, el sector de la agricultura y la ganadería fue el que más apoyo recibió del Estado para políticas concretas. Se firmaron un total de cinco convenios de cooperación.Por otro lado, se suscribieron cuatro acuerdos en materia de investigación. Los sectores de Hacienda, Justicia, Informática, Vivienda, Museos y Bibliotecas, Cooperación Internacional y Empleo también obtuvieron respaldo económico. No hubo, en cambio, ningún convenio suscrito en el ámbito educativo.Los 165 millones destinados a la Comunitat Valenciana como consecuencia de los 36 convenios firmados también tuvieron su contrapartida económica. La Generalitat aportó 53 millones de euros para impulsar las distintas iniciativas subvencionadas.