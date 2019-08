Los bañistas estrenan la primera playa sin humo de la Comunitat

Los bañistas ya disfrutan de la primera playa sin humo en la Comunitat Valenciana y su respuesta ha sido de lo más positiva. Pese a que unos pocos todavía no se habían enterado ayer de esta indicación en la cala del Retor de Orpesa, la mayoría ya la cumple y, además, la aplaude. Es el caso de gran parte de las familias y de los padres que pasan estos días en la arena junto a sus niños, construyendo castillos, jugando a las palas o saltando las olas.

«Me parece perfecto, porque ni mi mujer ni yo fumamos. Además tenemos tres hijos, y todo lo que sea que se fume lo más lejos posible, mejor», cuenta Miguel Huercano, de Ribarroja, que pasa las vacaciones en un apartamento de Marina d'Or. A otra turista, Ana Belén Álvarez, de Madrid, le parece «estupendo, todo lo que sea liberar la zona de residuos que no se destruyen», aunque echa en falta papeleras. Por su parte, Arkaitz Viera, procedente de San Sebastián, expresa que la iniciativa es «muy buena para los que no fumamos, es una comodidad». Sostiene que ya «no tienes que aguantar el humo ni la chimenea de nadie». Mientras, otros destacan las ventajas para el medio ambiente que supondrá la medida, al no llenarse de colillas la playa, pero sobre todo la importancia de la medida para la salud.

La señal que advierte a los bañistas de que es una cala sin humos fue colocada la pasada semana por la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orpesa y recomienda no fumar en este espacio público. Se trata de una iniciativa no sancionadora, sino divulgativa, que persigue la promoción de hábitos saludables, pues cada vez son más las personas interesadas en disfrutar de zonas donde se fomente el respeto hacia el medio ambiente. La alcaldesa, María Jiménez; y el edil del área, Jordi Llopis, visitaron ayer la cala y destacaron la buena imagen que la iniciativa da a la localidad costera, así como la importancia del cuidado del entorno. Y es que, según apuntó Llopis, «cada colilla que se deposita en la arena puede contaminar hasta 50 litros de agua, provocando daños tanto en los fondos marinos, como en todas aquellas especies que lo habitan». El concejal espera que esta iniciativa «sea exitosa y poder implementarla en el resto de playas de nuestro municipio, dándole así una mayor calidad de la que ya tienen».

Por su parte, Jiménez se muestra «muy contenta y orgullosa al ser nuestra localidad la primera de toda la Comunitat». «Ser los primeros en tener una playa sin humos con el beneficio que va a tener para el medio ambiente y para nuestra playa es todo un orgullo», destaca la primera edila. La medida se ha llevado a cabo en una de las calas más pequeñas y acogedoras de la población con el objetivo de ir acostumbrando a los bañistas poco a poco.