València vive la segunda noche más cálida de la historia

Imposible descansar. Y es que València ha vivido la segunda noche más cálida desde que hay registros. En la ciudad se midieron durante la pasada madrugada 26,7 ºC después de una jornada asfixiante en la que se superaron los 40 grados y se abrasó buena parte de la provincia. Y el calor sigue sin dar tregua a tenor de la predicción del tiempo elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que aunque ya no anuncia temperaturas tan altas como las de ayer, sigue pronosticando valores muy elevados y noches tropicales.



Pero la de ayer no fue una noche tropical más. En la capital del Túria no se bajó de los 30 grados hasta las tres de la madrugada y, a las 10 de la mañana de hoy, ya se había vuelto a superar esa barrera en una nueva jornada de calor, según datos facilitados por la Aemet.





En València se bajó de 30 ºC a las 3 de la madrugada, y a las 10 de la mañana nuevamente se superó la barrera de 30 ºC. La mínima en València fue de 26.7 ºC. A esta hora casi 32 ºC en el centro de la ciudad. pic.twitter.com/eYYp8S4pts — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 10, 2019

En Miramar, la Safor, la temperatura no bajó de 30 ºC hasta las 7 de la mañana, a las 9 ya había superado nuevamente esa cifra. Similar situación se ha observado en la estación de Oliva. Noche muy cálida en zonas llanas de la comarca de la Safor. pic.twitter.com/fnhdRe6HQC — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 10, 2019

La ciudad sólo había vivido mínimas superiores en una ocasión: el, cuando se alcanzaron los 27 ºC. Ese mismo verano se registraron también dos noches extraordinariamente cálidas, una fue el 30 de julio, con 26,5 ºC y otra el 7 de agosto, con 26,6 ºC.En otros puntos de la provincia de Valencia la noche no ha sido mejor, sino incluso peor. Es el caso de, ambas localidades en la comarca de la Safor, donde no se ha bajado de los 30 ºC en toda la madrugada. Sólo a partir de las 7 de la mañana ha empezado a descender ligeramente el termómetro, pero tan poco que a las 9.00 horas ya se habían superado de nuevo losEn otros lugares, como en, la. La marca sólo se ha mantenido algo más de una hora: de 7.50 a 9.00 horas. El resto del tiempo, las temperaturas mínimas han estado por encima de unos asfixiantes 30 grados.