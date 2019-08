Compromís prefiere el «sí» a Sánchez y alejarse de Podemos ante la posible repetición electoral

La coalición Compromís tiene casi decidido cambiar la abstención por el «sí» en el caso de que Pedro Sánchez se someta el próximo mes de septiembre a una nueva sesión de investidura. La visita del pasado lunes a València del jefe de Gobierno en funciones dejó satisfecha a la formación que lidera Mónica Oltra tras detectar que el líder de los socialistas y su número dos, José Luis Ábalos, eran receptivos a sus reclamaciones, como la reforma de la financiación con una propuesta del Gobierno de abordarla en ocho meses; mecanismos de liquidez por la vía de transferencias por subidas del IVA o por pagos atrasados de la atención sanitaria a vecinos de otras autonomías y más recursos para la dependencia.

A ello se une también que ante un hipotético escenario de repetición de elecciones si Sánchez no logra apoyos suficientes para una nueva investidura (la clave sigue siendo el apoyo de Podemos), en la coalición valenciana creen que es preferible presentarse ante el electorado con el «sí» a Sánchez y, por tanto, en una posición distinta a la de Podemos, formación de la que muchos en la coalición no quieren ser vistos como muleta.

El único diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se abstuvo en la fracasada investidura de julio, igual que Podemos, pero ahora es uno de los que se decantaría por el «sí». «Espero que antes de que acabe el mes de agosto tengamos el documento que haga que Compromís pase de la abstención al sí», asegura Baldoví. «El acuerdo está muy cerca», señaló el lunes Oltra tras el encuentro con Sánchez y Ábalos en presencia también del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Lo que realmente se prefiere en la coalición es que se produzca un desbloqueo y Sánchez pueda ser presidente, pero no se pierde de vista el posible horizonte de repetición de elecciones y que el nuevo curso podría comenzar con una nueva campaña electoral ya que el límite para investir a Sánchez acaba el 23 de septiembre.

Y en ese escenario de repetición de elecciones, en la coalición creen que instalados en el «sí» hay más margen para mejorar resultados que en la abstención ya que se podría persuadir a votantes desencantados con Podemos en el caso de que se produjera un nuevo bloqueo a Sánchez como en 2015.

Además, con el «sí» Compromís entiende que manda el mensaje de que su posición no está condicionada a la que adopte Podemos. «El voto de Compromís se decide en esta tierra y no está supeditado a otras formaciones», recalcó Baldoví tras el encuentro del lunes.

Así, Compromís sigue alejándose de Podemos. La relación entre ambos no ha dejado de ser tormentosa desde que rompieron en el Congreso en junio de 2016, cuando la coalición decidió ir por libre tras lograr cuatro diputados con el viento a favor que entonces tenían de cara los morados.

Aunque socios en el Consell del Botànic, ambos pugnan por un perfil similar de electorado y nunca han dejado de verse como rivales. La coalición está más consolidada en el ámbito autonómico y municipal, pero Iglesias les supera en territorio valenciano cuando se vota en clave de generales.



Podemos sigue en la abstención

De momento, Podemos no se ha movido de la abstención y la escalada verbal de esta semana no augura un acuerdo. Sánchez dijo el miércoles que la desconfianza con Iglesias es recíproca, después de que el líder morado señalara que no se fía del socialista. Podemos desliza que la estrategia estival del presidente de reunirse con colectivos sociales para meterles presión no facilita la investidura. La sensación es que las cosas están como estaban. O incluso peor.