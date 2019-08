Soler: "Exigimos una corrección inmediata; no recibimos lo justo"

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, asegura que el incremento de financiación del ejercicio de 2017, conocido ayer (+0,5% para la Comunitat Valenciana) es mucho menor del que le corresponde. Los datos de Fedea señalan que la C. Valenciana pasa de estar a 211 euros de la media a situarse 198 por debajo de ella.

Soler asegura que la mejora de los recursos proporcionados por el sistema de financiación, que supone un incremento del 0,5 %, está claramente relacionada con la recuperación económica, principalmente con los recursos que actualmente se comparten con el Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales), por lo que hay que tener en cuenta que la mejora de la recaudación se ha producido para el conjunto de las administraciones públicas, y no solo para las autonomías». Pero de esta mejora de la recaudación no se han aprovechado por igual todas las administraciones. Según el funcionamiento del actual modelo, las autonomías deben recibir el 50 por ciento de la recaudación del IVA. Sin embargo, según Soler, la realidad es muy distinta: el Estado proporciona el 50 % de esta recaudación a las autonomías, y después le quita una parte de esta recaudación en el Fondo de Suficiencia. Soler remarca que las autonomías no reciben toda la recaudación que les corresponde, ni del IVA ni de los Impuestos Especiales, por lo tanto, claramente es el Estado quien se beneficia en mayor medida por la mejora económica.

Por eso, el titular de Hacienda, exige que «de forma inmediata se corrijan las actuales diferencias hasta que la reforma del actual modelo sea efectiva» porque la C. Valenciana no recibe lo justo, dice.