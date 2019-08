Bonig afirma que si el Consell no defiende a los regantes, lo harán los populares

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, aseguró ayer que si Ximo Puig no defiende a los regantes, el PP sí lo hará, en referencia a la necesidad de incluir en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura a 35 municipios alicantinos afectados por esta infraestructura.

Bonig sostiene que el PP está «actuando ante la falta de actuación de Puig, que continúa de brazos cruzados y dando la espalda a los regantes de Alicante». También lamenta que la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, «todavía no haya dicho si está a favor del trasvase Tajo-Segura y si lo va a defender no solo de palabra, sino también en los tribunales». La presidenta regional considerado lógico y normal que el PP, que gobierna en la Diputación de Alicante, actúe conjuntamente con Murcia para que no se recorte ni un solo litro del trasvase Tajo-Segura. «Ante la inacción de Puig por el trasvase Tajo-Segura, el PP de Diputación de Alicante toma iniciativa», aseguró ayer.