"Menuts a Escena" al teatre romà de Sagunt

El pròxim espectacle serà «Divinas Palabras», el 24 i 25 d'agost.

Mentre els adults assisteixen a les representacions del teatre romà de Sagunt, els xiquets tenen activitats relacionades amb l'obra representada. La Direcció General de Cultura i Patrimoni ofereix una activitat complementària a la programació de «Sagunt a Escena» destinada al públic infantil. El projecte «Menuts a Escena» procura la conciliació familiar en un espectacle cultural i permet que tant adults com xiquets gaudisquen d'una mateixa obra teatral des de diferents perspectives. «Menuts a Escena» ja es va posar en marxa l'any passat a Sagunt i és una iniciativa única en el marc dels festivals de teatre que es fan a l'estiu.

La dinàmica pretén que els xiquets coneguen millor el món del teatre, treballen els conceptes que apareixen en les obres representades en «Sagunt a Escena», puguen compartir el contingut de l'obra amb els familiars que han acudit a veure la representació i desenvolupen les seues habilitats d'expressió corporal.

Les activitats es duen a terme al Museu Arqueològic de Sagunt en horari de 21.30 hores de la nit a 1.00 de la matinada, coincidint amb la representació teatral. Varen començar els dies 6, 8, 9 amb l'espectacle de dansa «El Quijote de Plata» i l'obra de teatre «Viejo Amigo Cicerón». La pròxima serà els dies 24 i 25 d'agost amb «Divinas Palabras». L'activitat va dirigida a xiquets i xiquetes d'entre 6 i 12 anys, i l'aforament màxim serà de 20 xiquets per sessió.

«Menuts a Escena» és un servei gratuït però que necessita reserva prèvia que s'indicarà i farà en el moment de la compra de l'entrada de «Sagunt a Escena».

L'activitat es compon de 5 experiències estructurades de manera diferent mitjançant les quals els participants s'acostaran al món del teatre, aprenent valors que es desprenen de les obres treballades i divertint-se mentre desenvolupen les seues habilitats comunicatives.

En la introducció a l'activitat, els xiquets i xiquetes descobreixen que un actor que actuava aquesta nit s'ha girat el peu i, com no podrà estar en la funció, no vol que l'obra triomfe. Per aquest motiu l'actor ha agafat els papers del director, amb el guió i la descripció de personatges, i els ha esgarrat i amagat pel museu.

La primera activitat és la de trobar els papers robats per tot el museu. Per a això hauran de localitzar els sobres que hi ha amagats i reunir-los al punt de trobada, després hauran de recompondre els documents fins a aconseguir la coherència de l'obra.

El següent pas és llegir el guió entre tots, seleccionar els personatges i dotar-los del vestuari adequat per a poder representar una part de l'obra que els seus pares estaran veient al teatre romà. Perquè l'obra quede en la memòria, dibuixaran cinc personatges de l'obra en cinc adhesius que podran emportar-se a casa i mostrar als seus pares.