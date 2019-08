El PP asegura que es un "sinsentido" pagar por circular en autovías ya gratuitas

El portavoz adjunto del PP en las Corts, Miguel Barrachina, afirma que sería un «sinsentido» liberalizar la AP-7 y, al mismo tiempo, establecer pagos por circular por autovías ya gratuitas como la A-3, la V-30, o el by-pass, tras el término de la concesión de la autopista a finales de 2019.

El popular advirtió ayer de los graves perjuicios que tendría para los intereses de los valencianos, y destaca «los ataques, sainete incluido, de los socios de gobierno», en referencia a la crítica que realizó Compromís en redes sociales. En esta línea, tacha de irresponsable al Gobierno socialista de Pedro Sánchez por lanzar estos anuncios amenazadores para los usuarios valencianos cuando ello tiene repercusión directa sobre sectores fundamentales de la economía.

Mientras, la portavoz de Infraestructuras del PSPV en Les Corts, Sandra Martín, ha garantizado que la AP-7 será gratuita para todos los usuarios a partir del 1 de enero de 2020, tras el término de la concesión, y ha instado al PP a no confundir a la ciudadanía y no mezclar dos temas absolutamente diferentes. «El posible pago simbólico de las autovías es un tema que el Gobierno central está estudiando y que no tiene nada que ver», dice. Además, considera que los populares intentan tomar el pelo a los valencianos, mientras los populares recuerdan que nunca van a respaldar nuevos peajes en pistas amortizadas.