Ciudadanos rechaza "sumar" con el PP

El Partido Popular valenciano tendió ayer la mano casi de forma oficial a Ciudadanos para unir fuerzas de cara a una nueva cita electoral. Una coalición inspirada en Navarra Suma, la marca con la que populares y Ciudadanos unieron sus fuerzas en la comunidad foral. La alianza en la Comunitat Valenciana se antoja, tal como contó este diario, más que complicada dada la distancia y la rivalidad que existe entre ambos partidos en la escena política valenciana. Y ayer se evidenció cuando el ofrecimiento de uno de los hombres fuertes de la presidenta Isabel Bonig (el portavoz adjunto en les Corts Valencianes, Miguel Barrachina) fue respondido con un rotundo portazo por parte de la formación naranja.

Barrachina, que compareció en las Corts para fijar la posición del PP respecto a los peajes, defendió, al ser preguntado, que sería «conveniente» y «saludable» una hipotética coalición electoral entre formaciones de centroderecha en la Comunitat Valenciana, ya que «es obvio» que el fraccionamiento de partidos «dificulta la formación de gobiernos».

Las palabras de Barrachina se producen después de que hace unos días la dirección nacional del Partido Popular que preside Pablo Casado registrara la marca «Comunitat Valenciana suma».

El dirigente popular recordó que el PP «ha intentado siempre» una coalición electoral «como en las pasadas elecciones al Senado, cuando se hizo un ofrecimiento abierto a todas las formaciones de centroderecha».

«Aunque siendo más, divididos somos menos, por lo que la unión hace la fuerza», indicó el portavoz 'popular'. «Sería conveniente al menos una convergencia de electores porque es obvio que un fraccionamiento excesivo de partidos dificulta la formación de gobiernos». Añadió que sería «saludable» seguir el ejemplo de Navarra suma, una fórmula que «se podría extender al resto de España», aunque dijo desconer si se va a dar la hipotética coalición.

No parece, sin embargo, que vaya a ser así. Al menos no está en los planes de la formación naranja. Fuentes oficiales indicaron que la descartaban porque Ciudadanos es un proyecto autónomo. Para la organización aunque sería posible llegar a acuerdos puntuales en algunos sitios, «PP y Cs somos dos proyectos distintos». «La situación de Navarra no es extrapolable a la Comunitat Valenciana», respondieron a Barrachina.