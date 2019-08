Sanidad hace un llamamiento a los donantes al bajar las reservas de sangre A- y O+

No se ha llegado a niveles de alerta pero lo cierto es que el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana sí ha detectado que sus reservas de ciertos tipos de sangre han bajado por debajo de lo «deseado» de ahí que hayan lanzado un llamamiento a los donantes habituales y a los esporádicos para que se acerquen a colaborar una vez más.

Según confirmaron ayer desde el Centro de Transfusiones de la avenida del Cid, se trata de las reservas de sangre de los tipos A- y O+ las que están «flojeando», de ahí que se pida la colaboración ciudadana antes de que la situación vaya a más.

Para asegurar el suministro diario a los hospitales, el centro cuenta con reservas completas para toda una semana teniendo en cuenta la media de necesidades de los centros valencianos. Cuando las reservas bajan de esta cantidad óptima, se hace un llamamiento de este tipo ya que en los hospitales la demanda de sangre no baja.

«La actividad quirúrgica quizá disminuya pero no la actividad hospitalaria en sí y hay que tener en cuenta que, por ejemplo el 34 % de toda la demanda de unidades va para los enfermos oncológicos y esa demanda no disminuye sea o no verano», apuntan desde el centro.

Las reservas de sangre de A- son las que, habitualmente más se suelen «desequilibrar» ya que solo un 7 % de la población tiene este tipaje de sangre y además se utiliza para cubrir muchos otros. «El tipo de sangre A- se puede utilizar para personas con hasta cuatro tipos diferentes : A positivo y negativo y AB positivo y negativo», explican desde el centro.

Por otra parte, las reservas también han caído de O+ pese a que es un tipo de sangre más común entre los valencianos: tres de cada diez tiene este tipo de sangre.

Esta es, eso sí, la primera llamada a la colaboración de los donantes que se hace este verano pese a que suelen ser «malas fechas» para mantener el ritmo de donaciones. «La gente está de vacaciones y no sabemos tampoco la respuesta que vamos a encontrar cuando los equipos salen con las unidades móviles. Estamos sometidos a variables impredecibles», apuntaron.