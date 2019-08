Sanidad niega esperas en Primaria pero hay centros que citan el 9 de septiembre

«Niego rotundamente que haya ningún colapso en Primaria». Con estas palabras, la consellera de Sanidad, Ana Barceló intentaba ayer apagar el incendio que había prendido el sindicato médico CESM al denunciar las esperas de hasta quince días para tener cita con el médico de Familia, sobre todo en centros de Alicante y de 12 y hasta de 10 días en las provincia de Castelló y Valencia.La consellera negaba ayer la mayor pidiendo además «responsabilidad» a los sindicatos para no crear alarma aunque la experiencia personal que ella aportó de conseguir cita en su centro de salud «en el mismo día o al siguiente» no es lo habitual en estas fechas de agosto aún dando por hecho que no hay «saturación», según insistió la consellera. De hecho, ni siquiera es lo habitual en muchos centros de salud ni siquiera en fechas en que las plantillas no están mermadas por las vacaciones y la falta de sustitutos.

Un muestreo al azar entre pacientes de la ciudad de València y de poblaciones próximas como Picanya, Paterna, Quart de Poblet, Torrent o Picassent, da idea de que el tener cita pronto o no va por barrios y que los retrasos son más habituales de lo que la consellera dice. De 15 personas consultadas por este diario y que pidieron cita ayer mismo a primera hora de la tarde solo una consiguió cita para el día siguiente (hoy jueves) y fueron tres a quienes les facilitaron visita para mañana viernes. Dos días de espera puede ser lo habitual e incluso «lo deseable» pero el resto de personas entrevistadas no tuvieron la misma suerte: La mitad tuvieron cita del quinto al octavo día y, a otra mitad, tenía que esperar hasta nueve o diez días para consultar con su médico.

Incluso se cumplieron los extremos «alarmistas» para la consellera denunciados por el sindicato: en centros de salud de València ciudad y de poblaciones como Mislata o Paterna (ninguna turística) las citas más tempranas que se ofrecían ayer eran para el próximo 3 de septiembre e incluso para el lejano lunes 9 de septiembre, 19 días naturales (12 laborales) después de solicitarla.



Solo cubren la mitad de bajas

Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Svmfyc) se unieron a las críticas. «Conseguir cita tan pronto no es la realidad aunque así lo crea la consellera. Los pacientes lo saben perfectamente», recordó su presidente Aurelio Duque que recordó que el plan de vacaciones del que Barceló sacó pecho solo llega para cubrir a la mitad del personal de vacaciones en los centros de salud que mantendrán sus puertas cerradas por las tardes hasta mediados de septiembre para facilitar que todos los especialistas puedan cogerse vacaciones.

Los retrasos en conseguir cita tienen, como todos los años, un efecto dominó: «si tengo incertidumbre y dolor no me voy a esperar a la cita que me acaban de dar para la semana que viene, me iré a Urgencias», lo que lleva a otro colapsp: el de las Urgencias de los hospitales. En centros como el alicantino de Sant Joan, en zona turística, sí se están quedando personas en Urgencias durante horas, una situación «puntual» para la consellera que se está resolviendo «con celeridad».