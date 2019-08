El tiempo en Valencia: La noche más fresca del verano 2019

Tras el paso de las tormentas y un nuevo episodio de lluvias en muchos puntos de la provincia, el tiempo en Valencia nos ha dejado la noche más fresca del verano, según han desvelado esta mañana fuentes de la sede que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en la Comunitat Valenciana, que han cifrado la temperatura mínima de la pasada madrugada en Valencia en unos escasos 19,3 grados.



Tan sólo la ciudad de Alicante se ha quedado por encima de los 20 ºC durante las horas nocturnas al registrar 20,2 ºC, mientras que en la capital de la Plana se han contabilizado 18,8 grados. En concreto, en los observatorios de Valencia y Castelló ha sido "la noche más fresca del verano", puesto que en la ciudad del Túria no se medían temperaturas mínimas tan bajas desde el pasado 22 de junio, mientras que en la de Castelló, desde el día 20 de ese mismo mes.



Pero las capitales de provincia no han sido los únicos sitios donde el termómetro ha descendido considerablemente. Después de muchas semanas con mínimas muy elevadas, el temporal ha dado un respiro del calor y el mercurio se ha quedado esta noche en muchos casos incluso por debajo de los 15 grados. Así ha sucedido al menos en Buñol, con 12,2 ºC o Atzeneta del Maestrat, con 14,1. En otros puntos, como Bétera, se han registrado 15,3 grados, Llíria, con 15, 9 y Sagunt, con 16,5 ºC.



Y lo mejor de todo es que, según la predicción del tiempo en Valencia elaborada por la Aemet, la bajada de las temperaturas mínimas no va a ser algo momentáneo, sino que va a continuar durante algunas noches más, lo que permitirá dormir a pierna suelta a más de uno.





Y así va a continuar un par de noches más, con mínimas suaves, o incluso frescas en el interior. Es probable que Alicante también baje de 20 ºC la próxima madrugada. pic.twitter.com/9mpAIiluts — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 22, 2019