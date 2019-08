Critican el cierre de 160 camas en La Fe pese a mantenerse la presión en Urgencias

El sindicato USO en el Hospital La Fe de València ha criticado que la gerencia del hospital haya mantenido la previsión de cerrar este mes de agosto 160 camas de forma permanente -para facilitar dar vacaciones ante la falta de sustitutos- pese a constatar que la presión de ingresos por Urgencias «no está bajando». Así lo ha denunciado el portavoz sindical Francisco López ya que entiende que se está «institucionalizando la precariedad que tienen que soportar durante todo el año el personal de Urgencias» por falta de dimensionamiento de la plantilla, tal como se ha denunciado en varias ocasiones.

Según las cifras aportadas por USO, en los primeros 12 días de agosto la media diaria de personas atendidas en Urgencias de La Fe ha sido de 523, «por debajo de las 700 atenciones que hay en un mes normal como mayo». Sin embargo,son más los ingresados: «si en los mismos días de mayo, se quedaron ingresados un 9,5 % del total de atendidos, en agosto están siendo el 12 %», apunta el delegado.

La actividad pues de ingresos a través de Urgencias no baja, lo que puede suponer un problema a la hora de tener camas disponibles para esos pacientes. «Con 160 camas menos de forma permanente esta situación es más fácil que suceda, incluso aunque los quirófanos no están operando como en mayo. Se podría haber aprovechado para liberar a una plantilla que está precarizada», añade López. Desde USO aseguran que, aunque no está habiendo el colapso de otros años, «sí ha habido días concretos como el 13 de agosto con pacientes esperando horas en Urgencias para conseguir una cama» lo que supone más trabajo para esta área «que tiene que atender a estos pacientes hasta que suben».

En total, La Fe ha cerrado 160 camas de forma permanente en agosto tal como tenía previsto: tres salas de adultos, una treintena de camas entre varias salas de la zona infantil y otras 20 entre reanimación, UCI pediátrica y UCI de adultos, según el detalle ofrecido por CC OO. Además, las camas del hospital de día quedan cerradas por la tarde lo que eleva la cifra a más de 200. Desde el centro defienden que el máximo de camas que se «pierden» es del 16 % en agosto, cifra que bajará al 9 % en septiembre.



«Colapso» en Manises

Por otra parte, desde CC OO han denunciado el «colapso» en la unidad de cuidados sin ingreso (UCSI) del Hospital de Manises al tener que asumir la Unidad de Reanimación Postanestésica que está cerrada y que se agrava en verano por el cierre de camas, unas 80 según denuncian. «Verano tras verano se repiten colapsos en observación, quirófanos y UCSI, con profesionales desbordados y pacientes que incluso llevan día y medio en observación esperando cama», han descrito. La UCSI ha aumentado sus camas de 6 a 14, «lo que provoca incluso accidentes del personal», aseguran.