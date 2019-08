'Fridays For Future' protesta en el consulado de Brasil de València por el incendio de la Amazonia

Alrededor de 150 personas pertenecientes al movimiento Fridays For Future se han concentrado en la puerta del Consulado de Brasil de València para manifestar su desacuerdo hacia las políticas del presidente brasileño Jair Bolsonaro sobre los incendios que están azotando a la Amazonia, así como para hacer un llamamiento a la colaboración internacional. La protesta ha recibido el respaldo del concejal de Movilidad, Grezzi, y de diversas asociaciones como la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT o Cimate Safe. La concentración de València ha sido una más entre las convocadas por el movimiento, pues han tenido lugar diversos países.

El movimiento intenacional basa esta protesta en que "las políticas del presidente Bolsonaro, a las que él llama ambientales, realmente no son para la protección del medioambiente sino para lucrarse", explica Ana Calahorrano, activista de Fridays For Future.

El condejal de Movilidad de València, Giuseppe Grezzi, ha apoyado en nombre del Ayuntamiento de València la concentración y defiende que "este caso debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional como terrorismo forestal", y añade que "este debe ser el tema de portada de todos los medios y el primer tema de debate en la reunión del G7".

A la manifestación promovida por el movimineto Fridays For Future también se han adherido otros grupos ecologistas como Climate Save, Queen of Peace y movimientos como Rebelion o Extinción, quienes conjuntamente han cantado rimas "Bolsonaro, tu hora ha llegado" o "La selva no se vende. la selva se defiende", entre otras rimas.

El movimiento Rebelión o Extinción ha aprovechado la concentración para invitar a los presentes a una coalición de movimientos para manifestarse en Madrid el siete de octubre. "Si no se sancionan las acciones de Bolsonaro, las campañas irán aumentando. El 7 de octubre nos manifestaremos en todas las capitales del mundo", impela Nicolás Eliades, activista del movmiento. Además, Eliades alerta de que Brasil ha incumplido "la voluntad de los ciudadanos representada en el Estatuto de Roma" haciendo referencia al concepto de genocicio.