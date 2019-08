"El Amazonas no está en venta; no hay planeta B"

«Las políticas del presidente Bolsonaro, a las que él llama ambientales, realmente no son para la protección del ecosistema sino para lucrarse y destruir el Amazonas», denunció ayer la activista Ana Calahorrano en la protesta del movimiento Fridays For Future Juventud por el clima ante el Consulado de Brasil de València. El colectivo se manifestó contra las políticas del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ante los incendios que están destruyendo la Amazonia, un ecosistema que produce el 20 % del oxígeno para todo el mundo. Incluso atribuyeron el incremento del número de incendios a los proyectos de deforestación la responsabilidad.

La concentración de València también fue una respuesta al llamamiento internacional del movimiento, pues las concentraciones han tenido lugar en diversos países del mundo porque la deforestación en la Amazonia ha aumentado un 40 % este año, según informó el Instituto Nacional de Investigación Espacial. Estos datos los reafirma el documento al que ha tenido acceso Open Democracy sobre el proyecto de un corredor con 135 millones de héctareas del bosque.

El concejal de Movilidad de València, Giuseppe Grezzi, representando al Ayuntamiento de València, apoyó la concentración al defender que «este caso debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional como terrorismo forestal». Grezzi añadió que «este debe ser el primer tema de debate en la reunión del G7».

La portavoz del movimiento opinó que «en España podemos colaborar replanteándonos nuestros hábitos de consumo, ya que las empresas de producción de soja fomentan la deforestación y las ganaderías que compran este producto, también». «No es un tema que solo afecte a Brasil» sino una cuestión que «incumbe a todo el mundo», declaró.

A la manifestación, a la que asistieron alrededor de 150 personas, se adhirieron grupos ecologistas como Climate Save, Queen of Peace y movimientos como Rebelion o Extinción. Todos ellos cantaron: «Bolsonaro, tu hora ha llegado», así como «El amazonas no está en venta», «No hay planeta B», o «La selva no se vende. La selva se defiende», entre otras rimas.

El movimiento Extinción aprovechó la concentración para invitar a los presentes a unirse para manifestarse en Madrid el próximo 7 de octubre. «Si no se sancionan las acciones de Bolsonaro, las campañas irán aumentando. El 7 de octubre nos manifestaremos en todas las capitales del mundo», avanzó Nicolás Eliades, activista del movimiento.