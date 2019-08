32 borradores para enriquecer una ley obsoleta

La existencia de interinos en las policías locales es un problema que viene de tiempo atrás con la Ley de Coordinación del año 1999, completamente obsoleta. «Los alcaldes no actuaron y, frente a una figura que se preveía como algo excepcional, muchos prefirieron no hacer los deberes, no sacar las plazas a libre concurrencia y mantener a los suyos», apuntan fuentes del gabinete técnico de coordinación de Policía Local de la Agencia Valencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Así, el número de interinos se disparó, manteniéndolos durante años sin sacar su plaza, con la connivencia de la Generalitat, gobernada entonces por el PP.

El actual Consell, en el ejercicio de sus funciones de coordinación, decidió sentar las bases para «garantizar la profesionalización de un colectivo muchas veces denostado, precisamente por esa forma tan aleatoria de entrar en el cuerpo de muchos de sus integrantes». Así, después de 32 borradores que sirvieron para enriquecer la nueva ley, «consensuada con todas las organizaciones, sindicatos y técnicos de la Generalitat», según insisten sus redactores, nació la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana.