El PP pide al Consell que centre el tijeretazo en el sector público

El portavoz de Economía en las Corts, Rubén Ibáñez, ha recomendado hoy al Consell que focalice el tijeretazo en los presupuestos de la Generalitat de 2019 en el sector público, una administración paralela que, según el popular, en manos de la izquierda se ha convertido en una "máquina de perder dinero y de colocar gente".

Ibáñez ha denunciado los incumplimientos del Botànic respecto a sus promesas de reordenar el sector público y ha cifrado en 1.000 millones "el pufo" dejado la pasada legislatura por el aumento de la deuda. Ha indicado que mientras que los números rojos han crecido en cuatro años el presupuesto se ha incrementado 33,8%, lo que supone casi 700 millones más que en 2015

Ibáñez ha indicado que en cuatro años el Consell no ha aprobado la anunciada ley del sector público que debía poner "coto a los desmanes" y ha subrayado que también ha incumplido con el Ministerio de Hacienda ya que en el último plan de ajuste se comprometió a que el 1 de julio de 2019 iban a suprimirse once entidades, un objetivo que no se ha cumplido. Además, para el popular las empresas públicas son un "colocódromo" ya que la partida de personal se ha disparado un 41% en cuatro años.

"Pedimos que se haga la cirugía en el sector público", ha indicado Rubén Ibáñez, que ha puesto en valor las medidas del último Consell de Alberto Fabra que aplicó el tijeretazo en el sector público con un ahorro de 2.833 millones de euros y 58 entidades suprimidas.