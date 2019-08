La profesionalización de las policías locales en 7 claves

Los opositores deberán realizar un curso de 700 horas en el Ivaspe, con equivalencia a la futura formación profesional requerida para ser policía local. A los interinos con al menos un año de experiencia se les convalidará la parte práctica (480 horas) y se valorarán también los cursos realizados en años anteriores.

La figura del policía interino está próxima a desaparecer. Durante años, numerosos ayuntamientos de los 282 municipios que cuentan con policía local en la Comunitat Valenciana han tenido a agentes trabajando sin crear su plaza u ocupando la de comisionados en otras plantillas, realizando las mismas tareas que cualquier otro profesional, pese a que por ley tenían limitadas sus funciones. A partir del 31 de diciembre de 2019 se presenta para ellos un horizonte incierto. La cifra total de afectados rondaría el millar, aunque muchos consistorios no han respondido todavía a la Generalitat con el número de interinos que tienen en activo.





Según fuentes de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, tendrían que cesar todos aquellos que fueron nombrados como consecuencia de la Disposición Transitoria de febrero de 2019 que permitió a los ayuntamientos nombrar personal interino para cubrir las jubilaciones. Asimismo, los nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana solo cesarán «cuando finalicen las causas que dieron lugar a su nombramiento». Es decir cuando el ayuntamiento en cuestión recupere al agente comisionado que tiene la plaza en propiedad.La Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana establece, «en consonancia con la ley estatal», que los cuerpos de policía local solo pueden estar formados por «funcionarios de carrera». De igual modo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo afirma que no es posible tener a policías locales interinos.Desde el Consell se insiste en que «no se ha abandonado a los policías interinos». Por ello, para que puedan regularizar su situación y acabar con esta situación de «inestabilidad laboral» se acordó el decreto 180/2018 de procesos de consolidación. «Para favorecer a los interinos se contempló como excepción que las plazas de agente se convocaran mediante concurso y oposición (no solo por oposición libre), pudiendo alcanzarse hasta un 40 % de la nota por los servicios prestados como personal interino, los cursos de formación o el dominio de idiomas, entre ellos el valenciano.Son los ayuntamientos los que, en el ejercicio de sus competencias y dentro de sus limitaciones presupuestarias, han de convocar las plazas. A mediados de agosto, un total de 52 municipios habían convocado sus procesos de consolidación de 236 plazas. «Apenas un 20 % de los consistorios están haciendo sus deberes. Nosotros podemos incentivar, pero no obligar», argumenta José María Ángel, director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.Una de las herramientas con las que se pretende ayudar a los municipios que convoquen las plazas es ofrecer la posibilidad de la encomienda de gestión mediante convenio, como ya ocurre en el modelo del País Vasco. Así, la Ley encomienda al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) la realización de las pruebas de acreditación de la fase previa, es decir, de las pruebas físicas y psicotécnicas, las cuales tendrán dos años de validez. «Esto garantizará la homogeneidad en el acceso a la policía local con procesos unificados, con el consiguiente ahorro para los municipios que ya no tendrán que realizarlas», explica la directora del Ivaspe, Ángeles Navarro.En la búsqueda de esa profesionalización que se pretende para todos los policías locales de la Comunitat, la Ley 17/2017 establece como requisito para acceder a las oposiciones de cada Consistorio realizar un curso de capacitación, impartido por el Ivaspe, con una duración de 700 horas. Con este curso, cuya validez no caduca y dividido en dos partes, se acorta el periodo de formación selectiva que tendrán que cursar los aspirantes, con un ahorro de costes y de tiempo para los municipios. Se ha solicitado la equivalencia del citado curso con la futura formación profesional para policías locales.El curso de capacitación cuenta con una fase práctica de tres meses que los aspirantes realizarán en las corporaciones municipales que lo soliciten. Además, para beneficiar la experiencia de los interinos, a todos aquellos con al menos un año de trabajo realizado se les convalidarán las 480 horas prácticas. Asimismo, de las 222 restantes, de la fase teórica, también podrán convalidar los cursos homologados por el Ivaspe que hubieran realizado durante años anteriores.