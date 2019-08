El tiempo en Valencia sigue hoy revuelto debido al paso de la DANA o gota fría que ha obligado a activar las alertas en Valencia y prácticamente toda la Comunitat Valenciana y que, hasta el momento, ha dejado a su paso muchas tormentas con aparato eléctrico, lluvias intensas y breves en numerosos municipios valencianos, y fuertes rachas de viento.



Aunque la situación ha sido muy tranquila durante la mañana debido a que las tormentas se han desplazado rápidamente hacia las islas Baleares, la última hora del tiempo en Valencia, sin embargo, no es especialmente halagüeña para las próximas horas. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que "la situación de inestabilidad meteorológica aún no ha terminado" pese a a lo que pueda parecer.



"En el interior" de la Comunitat Valenciana, destaca, "han quedado los cielos poco nubosos" mientras que "sobre la vertical" de la autonomía "se sitúa el núcleo frío de la DANA". Este "calentamiento diurno" (en muchos sitios ha lucido el sol y ha hecho calor durante las horas matinales), unido a las "convergencias y la inestabilidad, favorecerán el desarrollo de tormentas". De hecho, agrega la Aemet, "la previsión es que puedan seguir evolucionando las nubes de tormenta en el interior, pudiendo alcanzar a lo largo de la tarde las zonas de costa".



El departamento de Climatología de la Universidad de Alicante también es de la misma opinión y, a media mañana de hoy, ya avisaba de que no se fiaba de la DANA. "Creemos que aún no ha dicho su última palabra" y "con el sol y el aire frío en altura, podrían crecer tormentas localmente fuertes que avanzarían desde el interior hacia el litoral". Y parece que no se equivocan, puesto que en torno a las dos de la tarde han comenzado a crecer las tormentas en el interior de la provincia de Alicante y poco después ya habían descargado sobre la zona dejando tras de sí incluso granizo.





Granizo en Aspe, hace unos instantes. Foto que nos llega vía @Aspe_meteo pic.twitter.com/nGmmA9B45k — Climatología UA (@climatologia_ua) August 27, 2019

Sea como sea, la recomendación es permanecer atentos a la situación meteorológica y mantener la prudencia hasta que laabandone definitivamente la Comunitat Valenciana. Aunque ladel tiempo en Valencia no vaticina grandesesta tarde (si acaso algún chaparrón en la capital del Túria), las cosas podrían cambiar rápidamente y lasque ahora mismo se están formando en el interior llegar hasta la costa y descargar con fuerza.