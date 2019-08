La gota fría que desde anoche mantiene en alerta naranja a toda Valencia y gran parte de la Comunitat Valenciana ha descargado con fuerza en algunos puntos, aunque no con la intensidad que se preveía. No obstante, es necesario mantener la precaución porque la situación de emergencia aún no se da por concluida y es muy posible que en las primeras horas de la tarde las tormentas se reactiven desde el interior y vuelvan a provocar fuertes lluvias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la madrugada, que era cuando en principio se preveía lo peor de la DANA que ha atravesado la Península Ibérica de oeste a este, las tormentas han dejado mucho aparato eléctrico, fuertes rachas de viento y precipitaciones variables que han caído en apenas media hora, ya que "las tormentas han transitado rápido de sur a norte". Según datos facilitados por la Aemet, las localidades donde se han registrado mayores cantidades de agua son las siguientes:

Andilla: 49,8 l/m2

Onda: 47,6 l/m2

Pedralba: 47,4 l/m2

Llucena del Cid: 46,2 l/m2

Fanzara: 44,2 l/m2

Llíria: 42 l/m2

Pina de Montalgrao: 38,2 l/m2

Bugarra: 38,8 l/m2

Almenara: 33,6 l/m2

Altura: 33,4 l/m2

l'Alcora: 32,8 l/m2

Alcudia de Veo: 30,4 l/m2

Montanejos: 26,2 l/m2

Chelva: 25,4 l/m2

Torreblanca: 25,4 l/m2

Zarra: 22,8 l/m2

Vilafranca: 22 l/m2

Buñol: 20,4 l/m2

Sagunt: 19,8 l/m2

Castelló de la Plana: 15,4 l/m2

Castellfort: 14,9 l/m2

Agres: 7,2 l/m2

Alicante: 6,8 l/m2

Manises/Aeropuerto de València: 5,4 l/m2

Elx/Aeropuerto de Alicante: 5 l/m2

València: 4,3 l/m2

Elx: 3 l/m2

Ademuz: 2,8 l/m2

Orihuela: 2,2 l/m2

Alcoi: 2 l/m2

Xàbia: 1 l/m2