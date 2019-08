Dos de los cinco posibles enfermos de listeriosis están hospitalizados

Dos de los cinco pacientes que están en estudio en la Comunitat Valenciana como posibles casos de listerioris vinculados al brote de Andalucía permanecen hospitalizados, según confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad. Se trata de dos de los tres varones de la provincia de Valencia -junto a dos mujeres embarazadas de Alicante- que acudieron a sus centros de salud después de haber consumido en Andalucía carne mechada y encontrarse mal. Ninguno de los cinco han podido concretar, sin embargo, si era de la marca La Mechá, el origen del brote que ya deja 203 afectados en toda España y tres muertes.

La administración sanitaria espera contar a partir de hoy miércoles con los primeros resultados de los cinco análisis que están pendientes y que consta de dos partes: una analítica de sangre y un coprocultivo para corroborar el resultado final según el protocolo establecido por Sanidad.

Los resultados empezarán a llegar hoy, previsiblemente, pero no se tendrán todos ya que algunos de los pacientes con síntomas compatibles con la listeriosis que habían viajado a Andalucía no acudieron hasta su centro de salud hasta el pasado lunes por lo que no ha dado tiempo a completarlos.

En total, han sido doce valencianos los que, por ahora, han acudido a sus centros de salud tras haber comido carne mechada en Andalucía y haber tenido algún síntoma compatible con la listeriosis como fiebre, dolor de cabeza, diarrea o dolor muscular. Dos fueron descartados tras remitir los síntomas y, en otros cinco casos, los análisis se encargaron de descartar la presencia de listeria.

La bacteria, que se encuentra de forma natural en plantas, suelo y el agua, puede contaminar alimentos y se puede encontrar en productos crudos como carne, quesos, verdura o frutas crudas. En personas sanas provoca un proceso banal que puede ser grave, sin embargo, en embarazadas, niños, mayores de 65 años y personas que tengan comprometido su sistema inmunológico. Es una bacteria que está muy controlada pero que produce las «toxiinfecciones alimentarias de mayor mortandad», con una tasa de fallecimientos que supera el 10 %.



70 días de incubación

Aunque en toda España el goteo de nuevos casos en el brote se está ralentizando hay que tener en cuenta que el periodo medio de incubación de la infección es de 21 días pero puede llegar hasta los 70 días. La Conselleria de Sanidad ha trasladado un mensaje de tranquilidad al recordar que ninguno de los productos distribuidos por la empresa sevillana Magrudis fueron comercializados en la Comunitat Valenciana.