Los socios arremeten contra el PSOE por bloquear el debate de la financiación

La decisión del PSOE de bloquear en el Senado el debate sobre la financiación que había pedido el PP y que el Consell no se cansa de exigir no ha agradado a los socios del Botànic. Los portavoces de Compromís y Unidas Podemos han mostrado esta mañana su malestar y decepción por lo ocurrido el martes en la Cámara Alta, donde la mayoría de los socialistas evitó la posibilidad de un debate que permitía a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas interpelar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, admite que a su formación no le ha gustado la decisión de los socialistas de impedir la presencia de la ministra Montero, porque además se produce en la cámara de representación de las autonomías, el Senado, y permitía al conseller de Hacienda, Vicent Soler, trasladar a Madrid el discurso del Botànic. En su opinión, el PSOE parece poner excusas y no facilidades. "No parece que haya voluntad política de avanzar", lanza Davó. "Es una excusa de mal pagador", remata su compañera y diputada de Esquerra Unida, Estefanía Blanes.

La portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, asegura respecto al bloqueo del debate sobre la financiación que su formación tiene que ser coherente con sus posiciones y que por tanto no entienden la postura del PSOE.

Por su parte, la síndica adjunta de los socialistas, Carmen Martínez, se defiende en que sus compañeros evitaron el debate en el Senado para no hacerle el juego a los populares, aunque aseguran que la financiación es una cuestión prioritaria y se mantienen en las exigencias a la ministra Montero, pero entienden que al estar el Gobierno en funciones algunas cuestiones, como el desbloqueo del dinero a la autonomías, no resultan sencillas. Con todo, Martínez asegura que seguirán exigiendo la financiación porque es un agravio a los valencianos y resalta que en ello hay plena coincidencia con los socios.

Respecto a los recortes que proyecta el Consell, en Podemos creen que no deben acometerse porque hay razones externas "que no están claras" y añaden que en Vivienda no puede producirse ningún ajuste. "Debemos decidir los tres socios, debatirlo y consensuarlo con reflexión", afirmó Davó esta mañana en las Corts.

Mientras, desde Compromís sostienen que los recortes se tienen que consensuar, por lo que entienden que se deberá llegar a un acuerdo en el seno del Consell. Mientras, la posibilidad de llegar a los tribunales contra el Gobierno por retener las entregas a cuenta parece muy remota.