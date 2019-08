El Botànic "salva" a cinco consellers de comparecer en las Corts en agosto

La Junta de Síndics evitó ayer en las Corts, con los votos del PSPV, Compromís y Podemos, que prosperaran las cinco peticiones de comparecencias de miembros del Consell que Partido Popular y Ciudadanos habían pedido en la Diputación Permanente de las Corts. Socialistas y Compromís consideran que ninguna de ellas es urgente. Los populares denuncian que los miembros del Consell están de vacaciones perpetuas, pero los socialistas responde que esa comisión ya se reunió en julio. Entre procesos electorales y periodos inhábiles de sesiones, el último pleno de las Corts se remonta a febrero.

Finalmente encallan las peticiones de comparecencia de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, para que dé explicaciones sobre los casos de botulismo en las aves de l'Albufera o el cierre de playas de València debido a contaminantes supuestamente provenientes de un emisario y del conseller de Hacienda por los recortes.

También quedan rechazadas las peticiones de Ciudadanos que reclamaban conocer los motivos de las listas de espera sanitarias o la implantación de la tasa turística en la Comunitat Valenciana. Ciudadanos presentó un día antes de que se reuniera la junta de portavoces en las Corts las peticiones de comparecencia, lo que dio pie a los socialistas que no deberían ser tan urgentes cuando no se presentaron en el momento en que se conocieron los casos . La síndica adjunta socialista, Carmen Martínez, aseguró después ante los medios que aunque se trata de temas importantes, para los socialistas no cumplen los criterios «por extemporáneos o no urgentes».

Del mismo modo, la portavoz de Compromís, Aitana Mas, añadió que otro de los motivos por los que ha votado en contra está en las inminentes comparecencias de todos los consellers en el pleno de las Corts previstas para los días 11, 12, 18 y 19 de septiembre.