Seis meses para que el vello de más desaparezca por completo

Los dermatólogos han mandado un mensaje de tranquilidad a los padres de los niños que sufren hipertricosis tras ingerir minoxidil comercializado por error como omeprazol (tres de ellos en la Comunitat Valenciana) y han dicho que el vello se les comenzará a caer tres meses después de interrumpir el tratamiento. Ese es el mensaje de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, en palabras de la coordinadora del grupo español de tricología (ciencia que estudia las alopecias y los problemas del cabello) de la AEDV, Cristina Serrano, que además, según ha señalado a Efe, está tratando a uno de los 17 bebés afectados en toda España.

«Tres meses después de tomar el fármaco empezará a caérseles el vello, que es el tiempo medio de caída del pelo, y en otros dos o tres más se le habrá caído todo, y normalmente no queda nada, porque es un vello que está ahí de forma accidental», explica. Incide en que no se puede dar una fecha exacta de cuándo se les va a caer exactamente, pero subraya que a las madres hay que tranquilizarlas y decirles que se les va a caer «sí o sí».



Mejor no quitar el pelo

Serrano no recomienda a los padres que utilicen ninguna técnica para quitarles pelo, al igual que no es partidaria de que se bautice la hipertricosis como «síndrome del hombre lobo», que es una enfermedad rara ocasionada por una alteración genética y que se descubrió en una familia mexicana. «Un síndrome es un conjunto de signos y esto no lo es, esto es solo una hiperticrosis secundaria a minoxidil», detalla la especialista.

Según la doctora, las sospechas de que la padecían se tuvo cuando los bebés afectados -diez en Cantabria, tres en la Comunitat Valenciana y cuatro en Andalucía- comenzaron a presentar un aumento de vello de forma generalizada. Empezó primero por la zona de la cara y luego fue bajando por la zona de la espalda y muslos de una forma «muy llamativa».

«Lo que hay que hacer en bebés que presentan estas características es descartar cualquier síndrome que asocia la hipertricosis como un signo más, y eso se hizo cuando se descubrió el error con el fármaco y luego se retiró», explica la dermatóloga.